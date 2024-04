A Netflix profitja megugrott, mivel a világ legnagyobb streaming szolgáltatása több millió új előfizetővel bővült. A szórakoztatóipari óriás tábora 9,3 millió új előfizetővel bővült a legutóbbi negyedévben, ez több, mint amire a Wall Street-i elemzők számítottak, így világszerte rekordszámú, 269,6 millió előfizetővel rendelkezik.

A vállalat részvényei azonban csütörtökön a záráson kívüli kereskedés során 2 százalékot estek, miután az évforduló óta csaknem harmadával emelkedtek. Miközben a Netflix továbbra is olyan sikersorozatokat gyárt, mint a Nem versz át, a 3-test-probléma és a The Gentlemen, szolgáltatásának kiszélesítése érdekében már az élő eseményekbe is befektet, többek között a World Wrestling Entertainment és a videojátékok közvetítésébe – írja a The Guardian.

Szerda este a befektetőknek írt levelében a vállalat bejelentette, hogy a jövő évtől kezdve nem fogja jelenteni, hogy hány fizető előfizetője van.

A Netflix bevétele 15 százalékkal 9,4 milliárd dollárra nőtt a március 31-ével zárult három hónapban. A nettó nyereség ugyanebben az időszakban 79 százalékkal, 2,3 milliárd dollárra ugrott.

A streaming forradalom úttörője és a háború nyertese

A kaliforniai Los Gatosban működő Netflix a streaming forradalom úttörője. Hollywood nagyágyúi, a Disney-től a Warner Brosig, még mindig azon vannak, hogy felzárkózzanak hozzá, és nyereséget termeljenek saját rivális digitális szolgáltatásaikból.

A világjárvány elején az előfizetők számának fellendülése után 2022-ben megtorpant a növekedés, amikor a korlátozásokat feloldották. A Netflix részvényei azonban az elmúlt két évben megugrottak, mivel a vállalat a jelszómegosztás visszaszorításával támogatta a növekedést, és bevezette szolgáltatásának reklámokkal ellátott, olcsóbb változatát.

Ahogy a Netflix visszanyerte lendületét a pandémiát követő növekedési nehézségek után, a Wall Street megpróbálta elterelni a figyelmet az előfizetői számok növekedéséről, azzal érvelve, hogy más pénzügyi mutatók, köztük az értékesítés fontosabbak.

A vállalat az idei évre akár 15 százalékos forgalomnövekedést prognosztizálva csütörtökön azt mondta, hogy az egészséges hosszú távú növekedés eléréséhez javítania kell a platformján található filmek, műsorok és játékok változatosságán és minőségén, könnyebbé kell tennie a felhasználók számára az új sorozatok megtalálását.

A Netflix már most a streaming-háború vitathatatlan győztese

– írta a hét elején Michael Nathanson, a Moffett Nathanson vezető elemzője. A csoportra vonatkozó éves profit-előrejelzését feljavítva azt mondta, hogy a Netflix jelszómegosztás elleni fellépése újra felgyorsította a növekedést az Egyesült Államokban és Kanadában.