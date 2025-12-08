Magas szinteken okozott feszültséget Elon Musk a hétvégén: miután a Tesla-vezér szombaton kiposztolta az X-en, hogy szerinte teljesen meg kell szüntetni az Európai Uniót, hogy a nemzeti kormányok visszakapják az országok feletti irányítást, a lengyel külügyminiszter felháborodott.
Radosław Sikorski válaszában üzent az amerikai milliárdosnak, miszerint:
„Menjetek a Marsra. Ott nincs cenzúra a Hitler-tisztelgésekre.”
A lengyel kormánytag ezzel arra a félreérthető gesztusra utalhatott, amikor Elon Musk az amerikai elnök januári beiktatási ünnepségén örömében náci karlendítésre hasonlító mozdulatot tett, ami miatt utóbb magyarázkodásra kényszerült.
A milliárdos a mostani, EU-ellenes követelését azért kürtölte világgá, mert pénteken 120 millió eurós bírsággal sújtották az X-et, a platformon megjelenő hirdetések és felhasználói fiókok átláthatóságának hiánya miatt.
Brüsszel többek között azzal vádolja Musk oldalát, hogy fehér és kék pipát használnak a fizetős felhasználói fiókoknál, ami hamisan azt sugallja, hogy ezek a fiókok hitelesek és ellenőrzöttek. Továbbá nem mindig világos, hogy ki áll a hirdetések mögött – részletezi a Welt.
az első olyan büntetés, amelyet a brüsszeli hatóságok egy nagy amerikai technológiai vállalatra szabtak ki
az EU digitális szolgáltatási törvénye (DSA) alapján.
A döntést egy 2023 decemberében indult vizsgálat előzte meg, amit Trump elnöksége alatt az USA már élesen elítélt és cenzúrával vádolta az uniót. Szombaton Mark Rubio külügyminiszter is kirohant, szerinte mindez a
külföldi kormányok összehangolt támadása az amerikai nép ellen.
Musk bejegyzése alaposan kiverte a biztosítékot
Egy hozzászólónak címzett, másik bejegyzésében Musk utóbb megerősítette, hogy komolyan gondolja, amit írt, mert ugyan szereti Európát, de nem „az EU nevű bürokratikus szörnyeteget.”
A filantróp feloszlatásra vonatkozó véleményére
reagált Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök is, ami olaj volt a tűzre
és hamar felrobbantotta az X-et, mivel az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke szűkszavúan, de lényegre törően egy „Pontosan”-nal válaszolt.
A lengyel külügyminiszternek pedig több se kellett, erre a megerősítésre kifejtette: szerinte nincs több kétség afelől, hogy kit szolgál az EU-ellenes beszéd a szuverenitásról.
„Azokat, akik profitálni akarnak a gyűlöletkeltésből, és azokat, akik meg akarják hódítani Európát”
– fogalmazott.
Egy későbbi bejegyzésében pedig azt is írta, hogy Medvegyev és Musk oligarchák fel akarják osztani Európát, hogy „uralkodhassanak rajtunk és kizsákmányolhassanak minket”.
