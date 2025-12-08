A VDA (Verband der Automobilindustrie) becslése mintegy 30 százalékkal haladja meg az idén várható forgalomba helyezési adatokat. Az egyéb alternatív hajtásláncokat, például a plug-in hibrideket is figyelembe véve a VDA közel egymillió új, elektromos meghajtású jármű regisztrációját várja.

A szervezet teljesen elektromos autókra vonatkozó becslése elmarad a nemzetközi gépjárműgyártók szövetségének (Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller) 740 ezres várakozásától.

A teljes autópiaci forgalomra vonatkozóan a VDA csak szerény növekedést vár. A szövetség prognózisa szerint az összes hajtáslánc típusból jövőre mintegy 2,9 millió járművet helyeznek majd forgalomba Németországban, ami 2 százalékos növekedést jelenthet a 2025-ös adathoz képest. Ez még mindig messze elmarad a 2019-es rekordév 3,6 milliós forgalomba helyezésétől, de már javuló tendenciát mutat.