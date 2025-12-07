Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg szerint az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás minden eddiginél közelebb került – írja a Reuters.

Kellogg úgy fogalmazott: a békefolyamat „az utolsó 10 méteren jár”, de két nagy kérdés továbbra is megoldatlan: a Donbasz régió státusza és az orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsjai atomerőmű jövője.

Hozzétette: ha ezek rendeződnek, „akkor szerinte a többi is jól fog alakulni”.

Kellogg szerint a veszteségek mértéke „szörnyű”, a felek összesen több mint 2 millió halottat és sebesület veszített el – bár egyik ország sem közöl hiteles adatokat.

Jelenleg Oroszország Ukrajna egy részét ellenőrzése alatt tartja, köztük a Krím félszigetet, Luhanszk egészét, Donyeck nagy részét és Zaporizzsja régió jelentős területeit.

A béketárgyalásokat bonyolítja a múlt hónapban kiszivárgott amerikai béketervezet, amely – ukrán és európai tisztviselők szerint – jelentős engedményeket tenne Moszkvának, többek között az orosz ellenőrzésű területek megtartásában és az ukrán hadsereg korlátozásában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben hosszan egyeztetett Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával és Trump vejével, Jared Kushnerrel. A Kreml szerint Kushner játszhatja a kulcsszerepet egy esetleges megállapodás véglegesítésében.