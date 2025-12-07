Négy azonosítatlan „katonai jellegű” drón fenyegette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök repülőgépét, amikor az a dublini repülőtér közelébe ért - vette észre az Index egy ír online hírportál jelentését.

A The Journal tudósítása szerint az incidens hétfőn késő este történt a dublini repülőtér közelében, a tenger felett, a pilóta nélküli légi járművek megsértették a Zelenszkij látogatása miatt ideiglenesen kijelölt repülési tilalmi zónát.

A névtelen források arról számoltak be a portálnak, hogy

az ukrán elnök gépe a tervezettnél valamivel korábban, este 11 óra körül landolt Dublinban. A drónokat pedig pontosan azon a helyen észlelték, ahol Zelenszkij gépének akkor kellett volna lennie, ha tartják a menetrendet.

A források szerint a drónok Dublin északkeleti részéről, valószínűleg Howth közeléből szálltak fel. Azt jelenleg is vizsgálják, hogy a szárazföldről vagy egy elrejtőzött hajóról emelkedtek-e a levegőbe. Egyelőre nem tudni, hogy ki indította el és irányította a pilóta nélküli járműveket. Azt viszont a szakértők valószínűnek tartják, hogy a cél Zelenszkij gépének a megzavarása volt: a drónok lámpái ugyanis repülés közben be voltak kapcsolva.

Az ír biztonsági szolgálatok megállapították, hogy a tenger felett repülő drónok nagyok, rendkívül drágák és katonai specifikációjúak, vélhetően quadkopterek voltak, és az incidens hibrid támadásnak minősíthető - vagyis olyan akciónak, amelynek célja az ellenfelek gyengítése vagy destabilizálása. A portál megjegyzése szerint általában állami szintű katonai és hírszerző szolgálatok hajtanak végre ilyen akciókat.

Az ukrán államfő tanácsadója elismerte az incidens megtörténtét. "Az ír adatok szerint valóban megjelentek ilyen drónok a levegőben, de ez nem befolyásolta az elnök dublini programját” – közölte Dmitro Litvin.