Texasban Ken Paxton államügyész vizsgálatot indított a Shein-nél alkalmazott kényszermunka és a kockázatos anyagok használatának vádjával. Ehhez kapcsolódott Tom Cotton szenátor kérése is, amely alapján szövetségi vizsgálat indult az általa „kínai kommunistának” titulált platformok által elkövetett lehetséges szellemi tulajdon lopás ügyében - írja a BBC.

A Shein az ügy kapcsán elmondta, hogy komolyan veszi az üzleti gyakorlatával kapcsolatos aggályokat. A Temu nem reagált azonnal a kérdésre.

Cotton, az arkansasi republikánus szenátor hétfőn Pam Bondi amerikai főügyésznek írt levelében úgy fogalmazott, a Washington augusztusban megváltoztatta az alacsony költségű szállításokra vonatkozó szabályokat, és emiatt jelenleg több millió csomag vár Kínából az amerikai raktárakban.

Donald Trump amerikai elnök eltörölte a régóta érvényben lévő de minimis szabályt, amely egy globális vámmentességet jelentett, és az alacsony költségű áruk vásárlói széles körben alkalmazták. A változás következtében a szállítmányokra vámot vetettek ki, és szigorúbb vámellenőrzés alá vonták őket.

A vádak azonban itt még nem érnek véget, hiszen a tervezők és a kisebb amerikai márkák azzal vádolják a Sheint, hogy szisztematikusan másolja eredeti alkotásaikat, gyakran csak néhány nappal a piacra dobás után, és töredékáron értékesíti őket. A márka emellett a gyors divat üzletágának környezeti hatása és a weboldalán szereplő termékeket gyártó emberek munkakörülményei miatt is vizsgálat alatt áll.