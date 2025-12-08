Egy friss felmérés szerint a német lakosok átlagosan 263 eurót (hozzávetőleg 100 ezer forintot) szánnak karácsonyi ajándékokra, már minden nyolcadik ember (12 százalék) vásárolt is a Temu, Shein vagy más kínai webáruházakban, és további 9 százalék tervezi, hogy ezekről a platformokról rendeli meg az ajándékokat.

A Bild német hírmagazin cikkéből kiderül, hogy a vásárlók fele legfeljebb 100 eurót költ a kínai platformokon, további egynegyedük 100 és 199 euró között, 14 százalékuk pedig ennél is többet; a legnépszerűbb termékkategóriák a ruhák, játékok és a háztartási cikkek. A kínai webáruházak elsősorban a hatalmas választék (71 százalék) és a rendszeresen kínált kedvezmények (54 százalék) miatt népszerűek.

A német kereskedők aggodalommal figyelik a tendenciát: a kínai platformok alacsony áraival és széles választékával a helyi kiskereskedők nem tudják tartani a versenyt. A német kiskereskedelmi szövetség (HDE) becslése szerint a Temu és Shein novemberi és decemberi eladásai csak Németországban akár az egymilliárd eurót is elérhetik, ekkora összeg kerüli el a helyi boltok kasszáját.

Annak ellenére, hogy a németek 45 százaléka vonja kétségbe a kínai termékek minőségét, 41 százalékuk az egészségügyi kockázatok miatt aggódik, 32 százalékuk a biztonsági szabványok hiányát említi, 27 százalékuk pedig etikai okoktól (munkakörülmények, környezeti hatások) tart, naponta több százezer csomag érkezik Németországba a kínai platformokról.

A karácsonyi szezonban a kiskereskedelem nem tudott igazán lendületet venni az advent második vasárnapját megelőző héten – írta a DHE közleményében, amelyből az is kiderült, hogy egy 300 vállalat körében végzett felmérés szerint mindössze 22 százalék volt elégedett a karácsonyi szezon eddigi fogalmával, míg 58 százalék csalódott volt. „A távol-keleti online platformok és kereskedők gyakran nem tartják be szabályainkat és törvényeinket. Ebben a tisztességtelen versenyben a helyi kereskedők nem tudnak helytállni” - olvasható a közleményben.