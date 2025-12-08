A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a pénzügyi tudatosság szempontjából: az előrelátó tervezés és a kiadások racionalizálása rengeteget segíthetnek abban, hogy az ünnepek valóban a meghittségről és a családi együttlétről szóljanak. Az év végi extra költségekre való tudatos felkészülés nagy hangsúlyt kap a magyar háztartásokban, ugyanakkor sokan csak időnként tudnak kisebb-nagyobb összegeket elkülöníteni az ünnepre – világít rá a Provident Pénzügyi Zrt. friss kutatása.

A lakosság mintegy kétharmada tartja fontosnak, hogy már az év folyamán félretegyen a karácsonyi kiadásokra. A válaszadók 12 százaléka minden hónapban megtakarít erre a célra egy adott összeget, 28 százalékuk pedig eseti jelleggel tudja növelni az ünnepekre szánt keretet. További 28 százalék azt mondja, hogy ugyan indokolt lenne spórolni rá, de a mindennapi kiadások, váratlan költségek vagy egyéb pénzügyi kihívások miatt ezt nem tudják megoldani. Mindössze 24 százalék állítja, hogy nem szükséges semmilyen pénzügyi előkészület.

Mi a helyzet az ünnepi készülődés konkrét pénzügyi vonatkozásaival? A relatív többség, vagyis a megkérdezettek legnagyobb hányada (29 százalék) 20-50 ezer forintot tervez költeni karácsonykor. Közel ugyanennyien (24 százalék) 20 ezer forint alatti anyagi vonzatra készülnek. A válaszadók 21 százaléka 50 és 100 ezer forint közé teszi az extra kiadások várható végösszegét, 100 ezer forint feletti összköltést pedig 16 százalékuk engedhet meg magának.

Nem menő a last minute hitel

Az ünnepi készülődés anyagi forrásának megteremtésekor nem jellemzőek az utolsó pillanatban felvett hitelek. A Provident figyelemmel kíséri a szezonális hiteligénylések alakulását. A pénzintézet adatai szerint a karácsonyi időszakban nem tapasztalható kiugró érdeklődés. A 2024-es adatok alapján a novemberi és decemberi időszakban benyújtott hitelkérelmek száma jelentősen nem haladta meg az átlagos havi volument, sőt a decemberi összesített mutató 9 százalékos csökkenést mutatott az előző hónaphoz képest. Ezzel szemben 2025 januárjában ismét 10 százalékkal több ügyfél fordult hiteligényléssel a pénzintézethez.

„A karácsonyi időszak sok háztartás számára nagy pénzügyi terhet jelent, ezért különösen fontos, hogy előre átgondolt döntésekkel készüljünk fel rá. A tudatos tervezés nemcsak azt eredményezi, hogy anyagilag biztonságban érezhetjük magunkat, hanem azt is, hogy az ünnepek valódi örömet, meghittséget és nyugalmat nyújthatnak a család minden tagjának” – mondta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

Kiemelte: ha előre kialakítjuk a költségkeretet, listát készítünk az ajándékokról, és tudatosan mérlegeljük az akciók és kedvezmények kihasználását, az év végi ünnepek sokkal kevésbé okoznak stresszt, és lehetőség nyílik arra, hogy az együtt töltött idő legyen valóban a fókusz.

Bár nincs univerzális recept az ünnepi kiadások tervezéséhez, az apró, előre megtervezett lépések jelentős különbséget hozhatnak abban, ki hogyan éli meg ezt az időszakot. A tudatos felkészülés révén a karácsony stresszmentes és élményekben gazdag lehet minden család számára.