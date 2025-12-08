Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának azt mondta: „Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia”.

A miniszterelnök a Patrióta YouTube csatornáján közzétett videóban kiemelte, mivel Törökország nem tagja az Európai Uniónak (EU)-nak, ki kellett építeni egy kapcsolattartási rendet.

Minden évben egyszer egy legmagasabb szintű stratégiai tanácsülésre kerül sor, ami együttes kormányülésnek felel meg

- közölte Orbán Viktor az MTI tudósítása szerint. Kiemelte: Törökország közel százmilliós lélekszámával regionális nagyhatalom és a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni - egyébként barátokként - az európai és az eurázsiai helyzetet.

„A rendszeres találkozások bevezetésekor célként tűztük ki, hogy megduplázzuk az országaink közötti 2-2,5 milliárd eurós forgalmat, most 4,5-5 milliárd között vagyunk. Törökök jelentek meg a magyar gazdaságban és a magyar jelenlét is megnőtt a török gazdaságban” - ismertette a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: Törökországnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy Magyarország migrációmentes országként tudott megmaradni; ebben az évben a törökök 100 ezer migránst tartóztattak fel és 3 milliónyi migráns van az országban, akiket nem engedtek tovább.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.

Orbán Viktor elmondta: a törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak és a magyarokkal együtt tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek, így a két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében.

„Irány Isztambul: kezdés rorátéval, aztán pedig fontos bejelentések kereskedelmi rekordról, új légi járatról és földgáztranzitról” - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.