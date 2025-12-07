Közelegnek az ünnepek és velük együtt az ajándékozási szezon. Épp, hogy eltelt a Black Friday és vele együtt érkeztek a kihagyhatatlannak tűnő ajánlatok és hírlevelek, mi pedig az egyre rohanóbb hétköznapjainkban próbálunk mindenre kapkodva lecsapni. Naponta ellenőrizzük a csomagjaink útját és eközben reménykedünk, hogy minden időben kerül a karácsonyfa alá.

Azonban, ha nem figyelünk nem biztos, hogy azt fogjuk megajándékozni, akit eredetileg szerettünk volna. A felfokozott hangulat, sürgetettség és az online vásárlási láz könnyen odavezethet, hogy csalókhoz kerül az ajándékokra szánt pénzünk.

Az IT Natives szakértőit, az általuk szervezett Hungarian Fraud Summit 2025 konferencia kapcsán kértük meg arra, hogy foglalják össze, hogy mik az ilyenkor legjellemzőbb átverések, és mire tudunk odafigyelni, hogy elkerüljük ezeket.

Elöljáróban az örök érvényű igazság: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az valószínűleg csalás.

Folyamatosan nő a csalások száma



2025 második negyedévében rekord mennyiségű volt a sikeres csalások száma, és kiugróan megnövekedett a csalási próbálkozások sikeressége. Sajnos egyre hatékonyabban tudják a csalók rászedni az áldozatokat.

Minden korcsoport célpontja a csalóknak, és a különböző korcsoportokra eltérő módszereket alkalmaznak, kiválasztva a leghatékonyabbat.

Az IT Natives által szervezett Hungarian Fraud Summit 2025 konferencia a budapesti Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban. Kép: Economx

Bár nem biztos, hogy gondolnánk, de sokan a fiatalabb korosztályból esnek áldozatul, hiszen gyakrabban vásárolnak impulzívan, kevésbé figyelnek a gyanús jelekre, és természetesnek veszik, ha üzenetben érkezik egy link, amire csak „rá kell kattintani”.

„Ma már nem csak egy egy távoli ország hercege próbál pénzt kicsalni tőlünk, hanem profi csapatok, akik valós ügyfélszolgálatnak vagy futárszolgálatnak álcázzák magukat. Ezek az átverések sokszor megtévesztően hitelesek, logóval és weboldallal együtt”

– hangsúlyozta érdeklődésünkre Füredi Gábor, az IT Natives egyik alapítója, vezetője.

Miért nőhet meg még jobban az ünnepi időszakban a próbálkozások száma?



Az ünnepi időszak forgatagában több tényező is a csalók malmára hajthatja a vizet:

Egyszerűen túl sok az információ: akciók, hírlevelek, üzenetek érkeznek hozzánk minden platformon és nagyon nehéz eldönteni, mi valódi és mi az átverés.

akciók, hírlevelek, üzenetek érkeznek hozzánk minden platformon és nagyon nehéz eldönteni, mi valódi és mi az átverés. Az ajándékok beszerzése során megjelenik egy erőteljes időnyomás, sürgetettség: „Már csak ma érvényes!”, „Nem ér ide az ajándék!”. Ez pedig oda vezet, hogy kapkodunk és csökken a körültekintésünk.

„Már csak ma érvényes!”, „Nem ér ide az ajándék!”. Ez pedig oda vezet, hogy kapkodunk és csökken a körültekintésünk. Új nevek, új feladók: a sok rendelés kapcsán már nem biztos, hogy tudjuk honnan mi jön és a számos webshop és futárcég között nem tűnik gyanúsnak egy-egy ismeretlen e-mail-cím, vagy ismeretlen forrástól érkező üzenet.

a sok rendelés kapcsán már nem biztos, hogy tudjuk honnan mi jön és a számos webshop és futárcég között nem tűnik gyanúsnak egy-egy ismeretlen e-mail-cím, vagy ismeretlen forrástól érkező üzenet. Folyamatos adatkérés: az ajándékok rendelése során ma már szinte természetes, hogy elkérik a kártyaadatainkat és a szemfüles csalók még sok egyéb információt is, amivel később vissza tudnak élni.

az ajándékok rendelése során ma már szinte természetes, hogy elkérik a kártyaadatainkat és a szemfüles csalók még sok egyéb információt is, amivel később vissza tudnak élni. Erős érzelmek: az ünnepi időszakot erős érzelmek is jellemzik, szerencsés esetben elsősorban a szeretet, de nem ritka a stressz vagy épp a magány. Az érzelemmel teli állapotban pedig a racionalitásunk szintje csökkenhet, amit a csalók könnyen ki is használhatnak.

A leggyakoribb csalási módszerek

Nem jellemző, hogy pusztán az ünnepi időszakra tekintettel teljesen új, vagy speciális csalási módszerrel állnának elő a csalók, inkább a hagyományos eljárások „csomagolási” módja változik csak. Mik is ezek az általános csalási gyakorlatok:

Adathalászat: valósnak álcázott e-mailek és SMS-ek a csomagküldő szolgáltató, a webshop vagy épp a bank nevében, hamis linkkel.

valósnak álcázott e-mailek és SMS-ek a csomagküldő szolgáltató, a webshop vagy épp a bank nevében, hamis linkkel. Hívások megbízható cégek, szervezetek nevében: ennek legsúlyosabb esete, amikor a csaló magát rendőrnek, vagy banki alkalmazottnak adja ki és úgy próbálja átverni az áldozatát.

ennek legsúlyosabb esete, amikor a csaló magát rendőrnek, vagy banki alkalmazottnak adja ki és úgy próbálja átverni az áldozatát. Romantikus csalás: online ismerkedés után pénzt kér a csaló az áldozattól egy súlyos helyzet megoldására, vagy épp repülőjegyre, hogy el tudjon utazni újdon sült szerelméhez, az áldozathoz

online ismerkedés után pénzt kér a csaló az áldozattól egy súlyos helyzet megoldására, vagy épp repülőjegyre, hogy el tudjon utazni újdon sült szerelméhez, az áldozathoz Unokázós trükkök: klasszikus telefonhívás – „Szia, nagyi, bajban vagyok!”

klasszikus telefonhívás – Hamis hirdetések: online piactereken irreálisan olcsó termékekkel/szolgáltatással csábítanak, majd eltűnnek a pénzzel

online piactereken irreálisan olcsó termékekkel/szolgáltatással csábítanak, majd eltűnnek a pénzzel Kamu befektetések: hírességek nevével reklámozott “garantált hozamú” ajánlatok

hírességek nevével reklámozott “garantált hozamú” ajánlatok Gyanús applikációk: ártalmatlannak tűnnek, de adatokat gyűjtenek vagy kártékony programot telepítenek

Hogyan védekezhetünk?

Figyeljünk a figyelmeztető jelekre – ezek szinte mindig elárulják, ha csalással van dolgunk:

Ha valami bármilyen okból túl szép ahhoz, hogy igaz legyen , az valószínűleg nem az.

, az valószínűleg nem az. Ha siettetnek, ha időnyomás alatt tartanak: álljunk meg, gondolkodjunk, és alaposan ellenőrizzük a körülményeket.

álljunk meg, gondolkodjunk, és alaposan ellenőrizzük a körülményeket. Ismeretlen feladó: legyünk gyanakvóak, különösen, ha adatot akarnak kicsalni. Kérdezzünk vissza és más forrásból ellenőrizzük a feladó, kapcsolatfelvevő kilétét.

legyünk gyanakvóak, különösen, ha adatot akarnak kicsalni. Kérdezzünk vissza és más forrásból ellenőrizzük a feladó, kapcsolatfelvevő kilétét. Jelszó, azonosító kód: ezeket soha ne adjuk meg gyanús linkre kattintva vagy telefonhívás során.

Ha valami gyanús:

nyissuk meg külön a webshop, a futárszolgálat, vagy a bank hivatalos weboldalát,

ellenőrizzük az e-mail-címet és a domain nevet,

kérjünk másodvéleményt egy ismerőstől,

és ne féljünk felhívni a bankunkat – akkor is, ha valaki épp erről próbál lebeszélni.

A bankok is felkészülnek



A pénzintézetek komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék ügyfeleiket: különböző limiteket vezetnek be, erősebb ügyfélazonosítást használnak, és fejlett riasztórendszereket működtetnek, amelyek azonnal észlelik a gyanús tranzakciókat.

Az IT Natives szakértői a bankokkal közösen olyan megoldások fejlesztésén dolgoznak, amelyek valós időben ismerik fel a csalási mintákat, és segítenek a bankoknak megelőzni a károkat.

Amennyiben például valaki szokatlan helyről lép be a fiókjába, vagy hirtelen nagy összeget próbál átutalni egy ismeretlen számlára, a rendszer azonnal figyelmeztet – és szükség esetén automatikusan le is állíthatja a tranzakciót.

„A cél, hogy a bank egy lépéssel a csalók előtt járjon, és az ügyfél pénze biztonságban maradjon”

– fogalmazott Rakovszky Balázs a cég másik alapítója, vezetője.

Legyen békés, ne veszélyes az ünnep

Az ünnepi időszak egy kis odafigyeléssel nem a félelemről, vagy a keserűségről fog szólni, hanem a meghittségről.

Ha tudatosak vagyunk, ellenőrizzük a forrásokat, és gyanú esetén megállunk egy pillanatra, akkor sok pénzt és csalódást spórolhatunk meg magunknak.

Egy kattintásnyi figyelem – ennyin múlhat, hogy békésen vagy bosszúsan ülünk le az ünnepi asztalhoz.