Ez a politikai ízlésünket tükrözi? Nem, akkor miért? A fizika miatt - fejtegette Szijjártó Péter a török Bloombergenk adott interjújában, hogy miért fontos a magyar kormánynak az Oroszországgal való együttműködés. A miniszter szerint az energiaellátás egy fizikai kérdés. Ehhez szükség van forrásra és csővezetékre, majd így folytatta:

Ha a kettő közül legalább az egyiket kihagyod, akkor véged, sehol sem vagy. Ha pedig megszakítjuk az energiakapcsolatunkat az oroszokkal, akkor fizikai értelemben a jelenlegi infrastruktúra nem elegendő az ország ellátásához.

Mondott példát is: „Ha elvágjuk a kőolajvezetéket például Oroszországból, akkor marad a Horvátországon áthaladó vezeték, amelynek sokkal kisebb a kapacitása, és nem tudna ellátni minket és Szlovákiát sem, amelyet most szintén Oroszország lát el. Mit tettek a horvátok? Ahelyett, hogy növelték volna a kapacitást, megemelték a tranzitdíjat. Így lehetetlenné tették számunkra azt, hogy legalább a reményünk megmaradjon a diverzifikációra”

Úgy folytatta, ugyanez a helyzet a gázzal: „Ha leállítjuk a szállítást a Török Áramlat gázvezetéken, akkor a többi bejövő vezeték nem tud ellátni minket. Ez ilyen egyszerű. Nem is beszélve a nukleáris projektünkről”.

A külügy vezetője a Facebookon is megosztotta meg az interjú videórészletet, amelyben arról is beszélt, hogy a török-magyar együttműködések részeként már közvetlenül a két ország közötti gázszerződés is született, így a jövő év elején 275 millió köbméter gázt fogunk vásárolni Törökországtól.

A jó együttműködést ecsetelve kitért arra is, hogy

az állami nyomdánk egyébként nemrég nyomtatott ki félmillió útlevelet a török állampolgárok számára.

Emellett a vasúti- és légiközlekedésben is számítanak Törökországra, a Turkish Airlines-ra különösen. Azt is kiemelte, hogy Magyarország a Hell energiaital révén is terjeszkedik a török piacokon is. Itt megjegyezte „viccesen is hangozhat, ha arra gondolunk, hogy a mi országunk keresztény, az önöké muszlim, és a közös sikertörténet neve Hell.”

Szijjártó Pétert arról is megkérdezték, hogy az EU vajon mit szól a magyar kormány türk-nyitásához: a külügyminiszter szerint, képmutató, igazságtalan és elfogult támadások érik a magyar és török kormányt, szerinte „irigykednek” a két ország politikai stabilitására.

Jóllehet bármelyik európai politikus örülne, ha olyan előnnyel nyerne választást, mint Erdogan elnök, vagy mint ahogy mi nyertünk Magyarországon.

Mi úgy gondoljuk, hogy a Törökországgal való szoros gazdasági együttműködés az EU számára is kifizetődő lenne, tekintve, hogy az EU nagyon rossz állapotban van, ami a gazdaságot illeti – tette hozzá.