Az Európai Unió tagállamainak kormányait képviselő Tanács és az Európai Parlament (EP) szerda hajnalra megállapodott a jogszabályról, amely kivezetné az orosz cseppfolyós és vezetékes földgázt. Előbbit 2026 végétől, utóbbit 2027 őszétől tiltanák ki teljesen a Tanács közleménye szerint – írja a Telex.

A rendelet hatályba lépése után hat héttel már nem szabadna orosz cseppfolyós földgázra szerződni. A már meglévő megállapodásokra hagynának átmeneti időszakokat, attól függően, hogy mikor kötötték őket.

Módosítani lehetne, de csak „szűken meghatározott” célokra, és nem növelhetnék így a leszállított mennyiséget. Az MVM 2021-ben kötött 15 évre szerződést az orosz Gazprommal.

A gázbehozatalhoz a jövőben előzetes engedélyezés kellene, hogy biztosítsák, valóban nem orosz a forrás, de az egyszerűsítésre hivatkozva kivételeket is beépítenek a javaslatba. A tiltást akkor függesztenék fel ideiglenesen, ha valami hirtelen fenyegetné az ellátás biztonságát egy tagállamban, de a Tanács szerint szigorítanának a feltételeken az eredeti javaslathoz képest.

A kormányoknak nemzeti tervben kell összefoglalniuk, hogy hogyan akarnak megfelelni a határidőknek, illetve hogyan tennék a gázellátásukat sokfélébbé. A kőolajról is hasonló dokumentumot kellene készíteni. Az EP közleménye alapján ugyan ennek a kitiltására is törekedtek, de egyelőre csak egy szándéknyilatkozatot értek el.

Korábban a magyar és a horvát kormány, valamint a Mol és a Janaf többször vitatkozott azon, képes-e a horvát Adria-vezeték teljesen kiváltani az orosz forrást és méltányos áron-e.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerdán történelmi napról beszélt, ami egy új korszak hajnala: az EU teljes energiafüggetlenségéé Oroszországtól. „Sokan úgy hitték, hogy ez lehetetlen”, de a gázbehozatal 45-ről 13 százalékra esett, a széné 51-ről 0-ra, az olajé pedig 26-ról 2-re.

Drámai hatással lehet Magyarországra az a megállapodás, amelyet szerdán kötött az EU kormányait képviselő Tanács és az Európai Parlament az orosz földgáz kivezetéséről – reagált Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt egy brüsszeli NATO-ülés szünetében hogy „lehetetlen” a „brüsszeli diktátum” teljesítése.

Egyértelműen kimondta: amint elfogadják a jogszabályt, pert indítanak.