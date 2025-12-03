A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy évtizedek óta nem volt példa arra, hogy az Egyesült Államokat nem a külügyminiszter képviselte egy ilyen találkozón, hanem a helyettese, jelenleg Christopher Landau, akivel külön is egyeztetett a nap folyamán, és akivel szintén kiváló személyes viszonyt ápol – írja az MTI.

Mint mondta, Landau nagyon sokat segített abban, hogy a washingtoni találkozó után „az ott megkötött megállapodásokat átültessük a valóságba és utánkövessük".

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy egyetértettek abban, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok egy újabb aranykorszakába léptünk be azzal, hogy az Egyesült Államok jelenlegi elnöke abszolút barátként tekint Magyarországra, és nem ellenségként, mint az előző elnök – írja az MTI.

