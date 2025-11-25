A karácsonyi előtti vásárlást és a rendelések időben kifizetését elősegítve már december 2-án folyósítják a nyugdíjat, illetve már rögtön a hónap elején megkezdik a postai kézbesítést is. Ez már évek óta így van.
Csakhogy a 168 Óra rámutat arra a cikkében, hogy a korábbi utalásnak egy kellemetlen oldala is van: miután a januári nyugdíj már a szokásos rendben, január 13-án érkezik, ezért arra nem négy, hanem öt hetet kell várni.
Ugyanakkor a február igazi pénzesőt fog jelenteni a nyugdíjasoknak, mivel a rendez nyugdíjon felül érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is.
Kiszámolta a miniszter a 14. havi nyugdíj első részletétHankó Balázs közölte, hogy a 14. havi nyugdíj jövő februárban esedékes első negyede körülbelül 60 ezer forint lesz, így a nyugdíjasok átlagosan 310 ezer forint pluszt kaphatnak a 13. havi nyugdíjjal együtt.
Ha töbre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!