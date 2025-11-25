A karácsonyi előtti vásárlást és a rendelések időben kifizetését elősegítve már december 2-án folyósítják a nyugdíjat, illetve már rögtön a hónap elején megkezdik a postai kézbesítést is. Ez már évek óta így van.

Csakhogy a 168 Óra rámutat arra a cikkében, hogy a korábbi utalásnak egy kellemetlen oldala is van: miután a januári nyugdíj már a szokásos rendben, január 13-án érkezik, ezért arra nem négy, hanem öt hetet kell várni.

Ugyanakkor a február igazi pénzesőt fog jelenteni a nyugdíjasoknak, mivel a rendez nyugdíjon felül érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is.