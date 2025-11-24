Hiába jött haza csupa jó hírrel az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar delegáció az Egyesült Államokból, néhány nappal később borított Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter: ezermilliárdokkal kell kisegíteni a költségvetést idén és jövőre is. A gyenge ipari teljesítmény okozta adóbevétel-elmaradás olyan mértékű lett, hogy ki kellett igazítani az államháztartási hiányt. Idén eredetileg 4123 milliárd forintos hiánnyal számolt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), ezt aztán időközben 4774 milliárdra, legutóbb pedig 5055 milliárd forintra növelte azt a minisztérium. A 2026-os eredeti, 4218 milliárd forintos hiánytervet is módosították néhány nappal ezelőtt, amely így 5445 milliárd forintra nő (már most). A jövő évi pénzforgalmi deficit így 1227 milliárd forinttal lesz magasabb, mint amit a minisztérium korábban tervezett.

Az NGM legfrissebb államháztartási jelentéséből kiderül, hogy bár

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil,

de október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves kiigazított várható pénzforgalmi hiány (5055 milliárd forint) 72,6 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb a kozmetikázott éves hiány eddigi teljesülése.

Az államháztartás központi alrendszerének az elfogadott költségvetési törvényben szereplő 3,7 százalékos ESA-hiányhoz tartozó pénzforgalmi hiánya 4123 milliárd forint, így az októberi 3667,7 milliárd forint azt jelenti, hogy

a következő két hónapban még akár összesen 1300 milliárd forintos hiány is összejöhet még - vagy legalábbis ennyivel számol előre a nemzetgazdasági politika.

Mivel az ipar várhatóan nem fog beindulni ebben a két téli hónapban, megnéztük, milyen lehetőségei vannak Nagy Mártonéknak a hiány legfaragására. Az biztos, hogy a magyarok idén mindent megtesznek, és fogyasztás nagyon pörög. Az idei év első tíz hónapjában az általános forgalmi adóból 6867,2 milliárd forint bevétele keletkezett a költségvetésnek, ami az egy évvel korábbi bevételt 692,6 milliárd forinttal haladja meg. Szintén jó hír a költségvetés számára, hogy ezzel az előirányzat 83 százaléka már teljesült. Jellemző, hogy a teljes bevétel (32,6 ezer milliárd forint) több mint 20,8 százaléka áfából (6,8 ezer milliárd forint) származik.

A másik lehetőség az uniós források. Itt viszont komoly elmaradások vannak, a törvényben előirányzott források mindössze 26,3 százaléké érkezett be. A brüsszeli pénzek elmaradása október végén a költségvetés számára is közvetlenül 1646,9 milliárdos hiányt generált. Ennél nyilván nagyobb a kár, hiszen az uniós források nem jelennek meg sem a gazdaságban, sem pedig a pedagógusok bérében.

Tavaly még éppen hogy sikerült meghaladni az 50 százalékot, míg 2023 novemberében még szintén 56,4 százalékon tartottunk, azonban decemberben egy komoly pénzügyi mentőöv érkezett Magyarországra.

Egyébként az NGM tájékoztatása szerint a központi alrendszer október végi 36269,5 milliárd forint összegű kiadásai 2349,7 milliárd forinttal, 6,9 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát. Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest többek között az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások, a babaváró támogatások, a költségvetési szervek kiadásai, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, a kamatkiadások és a helyi önkormányzatok támogatásai. Meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra 6072 milliárd forint, míg a gyógyító-megelőző ellátásra 2 413,8 milliárd forint került kifizetésre október végéig.