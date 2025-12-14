Akár egyetlen elmulasztott bejelentés is elég lehet ahhoz, hogy a nyugdíj kifizetését felfüggesszék, ezért a nyugdíjasoknak szigorú határidők szerint kell értesíteniük a hatóságokat minden fontos változásról.

A tudasfaja.com arra figyelmeztet, a szabályok szerint minden olyan változást, amely hatással lehet a nyugellátásra, azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül jelezni kell a hatóság felé.

A Magyar Államkincstár előírásai alapján több élethelyzet is létezik, amikor kötelező az értesítés. Be kell jelenteni a lakcím módosulását – ideértve a lakóhelyet, a tartózkodási helyet és a levelezési címet is –, valamint a nyugdíj utalására szolgáló bankszámlaszám megváltozását is. A névváltozás közlése, például házasságkötés vagy válás esetén ugyancsak kötelező.

Azt is jelenteni kell, ha egy nyugdíjas 90 napot meghaladó időtartamra külföldre utazik, közszolgálati jogviszonyt létesít, illetve korhatár előtti ellátás vagy szolgálati járandóság esetén akkor is, ha a kereset eléri a minimálbér tizennyolcszorosát. A közszférában történő foglalkoztatás, az iskolai tanulmányokhoz kötött árvaellátást érintő változás, továbbá a letartóztatás vagy szabadságvesztés büntetés bejelentése is a kötelezettségek közé tartozik.

Az sem mellékes, hogy a bejelentéseket írásban, saját kezű aláírással kell megtenni.

A portál szerint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nem fogad el telefonos értesítést, emailben küldött bejelentést, illetve elektronikus aláírás nélküli dokumentumot. A szükséges nyomtatványok a Magyar Államkincstár hivatalos honlapján lelhetők fel.

A mulasztás következményei olyan súlyosak is lehetnek, hogy adott esetben

a nyugdíj kifizetése késik, felfüggesztik, vagy egyes esetekben teljesen megszüntetik a folyósítást.

A szabályok szerint a bejelentésnél a nyugdíjfolyósítási törzsszám megadása is kötelező, ennek hiányában pedig a kifizetés akár hosszabb időre is elhúzódhat.

A változásokat több módon is lehet jelezni:

postai úton a kitöltött és aláírt űrlap elküldésével,

személyesen a lakóhely szerint illetékes ügyfélszolgálaton, vagy

elektronikus úton a Magyar Államkincstár honlapján keresztül.

Azt is kiemelték, a nyugdíjasoknak érdemes kiemelt figyelmet fordítaniuk a bejelentési kötelezettségekre, mert az időben megtett lépések elengedhetetlenek a nyugdíj zavartalan folyósításához.