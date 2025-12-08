Kőnig Róbert gyermeksebész és miniszterelnöki biztos, aki több mint egy éve dolgozik a betegtájékoztatás és betegelégedettség fejlesztésén, a Népszavának adott interjújában elmondta, hogy a Miniszterelnökségtől kapott felkérést, hogy vizsgálja meg a gyógyszertámogatásokat odaítélő közalapítvány működését, ahol számos anomáliát fedezett fel.

Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár soha nem kért tőle közvetlen tanácsokat, Kőnig Róbert folyamatosan egyeztet a Belügyminisztériummal, gyógyszergyártókkal és a Batthyány-Strattmann László Alapítvány kuratóriumával annak érdekében, hogy javítsa a gyógyszersegélyek odaítélésének folyamatát. Kitért arra is, hogy jelentős előrelépések történtek, és reméli, hogy karácsonyra már nem lesz elmaradt, hosszú ideje húzódó kérelmek, valamint januárban elkészül az alapítvány átláthatóságát növelő honlap is.

Kőnig Róbert a magyar egészségügyi rendszert egy óriási anyahajóhoz hasonlította, amit nagyon nehéz megfordítani, ezért a reformokat lassan és megfontoltan, folyamatos visszamérések mellett kell végrehajtani.

Hangsúlyozta, hogy hosszú távra tervez, és bízik benne, hogy tapasztalataival elősegítheti a rendszer jobb működését, még a 2026-os választás után is.

A politikai szerepvállalásról úgy vélekedett, hogy nem a pártpolitikáé, hanem a betegellátás javításáé a főszerep, és azt szeretné, ha a szakmai munka lenne az elsődleges. Kijelentette továbbá, hogy nem tervezi más pártokkal való kapcsolatfelvételt, mivel teljes mértékben a betegtájékoztatás és egészségértés fejlesztésére koncentrál.

Az interjúban szó esett a Szent János Kórház állapotáról is, amelyet Kőnig Róbert szerint bár sikerült részben újjáépíteni, az épületek egy része még mindig rossz állapotban van, és több eset is rávilágított a hiányosságokra, például a fűtés nélküli gyermekrendelő esete, amit a közfelháborodás után az államtitkár is megbánt. Kőnig Róbert szerint fontos, hogy ne csak beszéljünk a problémákról, hanem tényleges megoldásokat keressünk, és aktívan tegyünk értük.