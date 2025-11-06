Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Kórházszövetség őszi konferenciáján jelentette be, hogy már

a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely engedélyezné a fizetett petesejt-donációt.

Az új szabályozás értelmében az adományozók a beavatkozásért - amely komoly hormonkezeléssel jár, egyes esetekben altatásban végzik - kompenzációs díjat, a minimálbér dupláját kapnák.

A Népszava idézte a politikust, aki szerint ezzel megszűnhet a „petesejt-turizmus”, vagyis az a gyakorlat, hogy magyar nők külföldre járnak donorpetesejtért. Takács Péter úgy fogalmazott, a törvény elfogadása után „többé nem kell a magyar hölgyeknek Brnóba menni donorpetesejtért”.

Az államtitkár sikerként említette a meddőségi kezelések 2017-es államosítását is, azt mondta, hogy azóta két és félszer annyi kezelési ciklus indult, és a megszületett gyermekek száma több mint duplájára nőtt. Emellett már női petesejtek fagyasztására is van lehetőség, orvosi indok esetén a költségeket a NEAK fedezi.