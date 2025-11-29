A nők döntő többsége rendszeresen találkozik olyan, a saját testéhez kötődő tünetekkel és fájdalmakkal, amelyek jelentősen befolyásolják a mindennapjaikat. Ezek nagy részét mégis elhallgatás övezi: sokan nem beszélnek róluk, későn kérnek segítséget, vagy egyáltalán nem jutnak el szakemberhez.

A Richter Gedeon Nyrt. nemzetközi kutatása hat európai országban – Magyarországon, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban– összesen 12 ezer nő bevonásával készült. A felmérés célja volt, hogy feltárja, hogyan élik meg a nők a rájuk jellemző betegségeket és élethelyzeteket, valamint hogy a tabuk miként akadályozzák a problémák felismerését és orvoshoz fordulását.

A gyermekvállalással kapcsolatos társadalmi nyomást a nők fele érzi, különösen a 25–34 évesek körében. A menopauza alatt álló nők 58 százaléka napi szinten legalább egy tünettel küzd, mégis 67 százalékuk nem kér orvosi segítséget.

A szexualitással kapcsolatos adatok különösen figyelemre méltók. A megkérdezett 18-59 év közötti magyar nők 67 százaléka tapasztalt már életében valamilyen, a szexualitáshoz kapcsolódó problémát, az érintettek felének a nehézségek rendszeresen jelen vannak az életében, 72 százalékuk mégsem fordul soha orvoshoz.

A női egészség a Richter egyik legfontosabb üzletága, és számunkra ez több mint piaci pozíció – mondta Beke Zsuzsanna, a Richter Gedeon Csoportszintű PR, CSR és Kormányzati Kapcsolatok vezetője. Fontos, hogy hiteles információkkal és támogatással segítsük a nőket, hogy magabiztosan dönthessenek egészségükről. Hiszünk a társadalmi párbeszéd fontosságában, és ebben aktív szerepet vállalunk.