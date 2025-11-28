Orbán Viktor miniszterelnök a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren péntek hajnalban a közmédiának nyilatkozva elmondta: azért utazik Moszkvába, hogy télre és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron. Hozzátette: délelőtt már Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal.

Magyar szempontból a tárgyalások célja, hogy továbbra is biztosított legyen az energiaellátás, amely gázt és olajat jelent. Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól - tette hozzá az MTI tudósítása szerint.

„Nagy harc ez, egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat, és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat-Európában. Magyarországon ma a legalacsonyabbak az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest kedvező orosz olajhoz és gázhoz” - fogalmazott a kormányfő.

Emlékeztetett, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, ezért jártak nemrég Washingtonban, hogy Magyarországot ezek alól kivegyék. „Ezt sikerült is elérnünk, ez remek. Most már csak gázra és olajra van szükség, ezt pedig az oroszoktól lehet megvásárolni. Azért megyek oda, hogy télre és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron” - hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy a béke kérdése szóba kerül-e a tárgyalásokon, Orbán Viktor azt mondta: „aligha tudjuk elkerülni”.

„Ha Orbán miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a meghívásunkat, mindig szívesen látjuk” - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtótájékoztatón. Közölte azt is, hogy az orosz fél örömmel lát minden partnerét, beleértve azokat az európai kollégákat is, akik agresszív magatartást tanúsítanak. A szíveslátás még inkább vonatkozik Orbán Viktorra.

A látogatásról szóló korábbi sajtóinformációt meg nem erősítve Orbán Viktor csütörtökön Szabadkán, a szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a következő napokban, illetve pénteken tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy „nafta is legyen”, tehát ne csak papír és engedély, hanem valódi olaj és gáz is.