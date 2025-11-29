Hiába a felhőszolgáltatások jelentőségének növekedése és a mesterséges intelligencia térnyerése, a Szilícium-völgyben újonnan épített, nagyteljesítményű adatközpontok állnak kihasználatlanul. Santa Clara városa ugyanis nem tud lépést tartani az ugrásszerűen növekvő energiaigénnyel, és hasonló helyzet alakult ki az Egyesült Államok más technológiai központjaiban is.

A HVG cikke szerint a Digital Realty Trust még 2019-ben kezdeményezte legújabb adatközpontjának építését Santa Clarában, ám a létesítmény ma is üresen áll – ugyanígy a Stack Infrastructure saját, teljesen felszerelt központja.

A késlekedés nem fejlesztési hiba, hanem alapinfrastruktúra-probléma: a városi tulajdonú Silicon Valley Power (SVP) egyelőre nem képes elegendő villamos kapacitást biztosítani az üzembe helyezéshez.

A két központ együtt közel 100 megawattnyi terhelést jelentene. A Bloomberg értesülései szerint akár éveket is várhatnak, mire a szükséges hálózati fejlesztések megvalósulnak. A kereslet eközben soha nem látott magasságokba emelkedett, az MI-rendszerek, GPU-farmok és felhőplatformok terjedése miatt az áramellátás vált a legkritikusabb problémává.

A probléma messze túlmutat Santa Clarán. Észak-Virginia, az Egyesült Államok legnagyobb adatközpont-piaca, többéves csúszásokkal küzd. A Csendes-óceán északnyugati térségében és a délkeleti államokban is két-öt évre nőtt az új kapacitások hálózatra kötésének átfutása. Még a Microsoft is energiakorlátokkal szembesül. Satya Nadella, a cég vezérigazgatója szerint nincs elegendő rendelkezésre álló áram ahhoz, hogy a vállalat az összes raktáron lévő MI-GPU-t üzembe helyezze.

Santa Clara közműszolgáltatója 450 millió dolláros hálózatfejlesztési programba kezdett, amely legkorábban 2028-ra fejeződhet be.

A Digital Realty és a Stack arról számolt be, hogy az SVP-vel együttműködve fokozatos bekapcsolásra számítanak, de a hároméves várakozási idő ma már az ország számos nagy keresletű térségében „átlagosnak” számít.

A technológiai szektor gyorsabban építi a mesterséges intelligencia infrastruktúráját, mint ahogy a szükséges átviteli hálózatok engedélyt kapnak vagy elkészülnek. Így nő a szakadék a kész épületek és a rendelkezésre álló energia között, mivel a szerverek készen állnak, az áram azonban nem.

A Szilícium-völgyben üresen álló adatközpontok azt jelzik, hogy a digitális gazdaságban továbbra is az alapinfrastruktúra, az energia, hálózat, és a hűtés szabja meg a növekedés ütemét. Még ott is, ahol a világ leginnovatívabb technológiai vállalatai működnek, és ahol az Nvidia székhelye néhány kilométerre található – írja a HVG.