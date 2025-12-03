Az Európai Parlament (EP) két szakbizottsága és az Európai Tanács (ET) dán elnöksége előzetesen megállapodott az orosz gáz és olaj uniós kivezetésének ütemezéséről - derül ki az EP honlapjára feltöltött közleményből. A döntésről ma sajtótájékoztatót is tartanak.

A terv szerint 2026 elejétől tilos lesz az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) spotpiaci importja, míg a vezetékes gáz behozatalát 2027. szeptember 30-tól tiltják be.

A tagesschau.de német hírportál szerint azok az uniós országok, amelyek nem rendelkeznek tengerparttal, kivételt kaphatnak: a rövid távú szerződések megkötése után még két hónappal tovább importálhatnak földgázt Oroszországból. Az orosz LNG importjának tiltása az EU 19. szankciócsomagjával összhangban 2027 januárjától lép hatályba.

Az EP közleménye szerint a jogszabálytervezet a büntetéseket is rögzíti, ha a gazdasági szereplők megszegik az importtilalmat. A vámhatóságok szigorúbb és részletesebb igazolásokat kérhetnek a gáz származási országáról, hogy megakadályozzák a szabályok megkerülését.

Az európai parlamenti képviselők az orosz olajimport teljes körű betiltását is szorgalmazták, és elérték, hogy az Európai Bizottság (EB) 026 elejére jogalkotási javaslatot dolgozzon ki. A tilalom legkésőbb 2027 végéig léphet életbe.

A tervezet vészhelyzeti szabályokat is tartalmaz: rendkívüli energiabiztonsági helyzetben az EU ideiglenesen felfüggesztheti az importtilalmat, de szigorú feltételek mellett.

A közleményből az is kiderül, hogy az EP-képviselők történelmi jelentőségűnek nevezték a döntést, amely szerintük egyértelművé teszi, hogy Oroszország többé nem használhatja fegyverként az energiaexportot az EU ellen.

Az informális megállapodást még az EP-nek és az ET-nek is jóvá kell hagynia. A két szakbizottság december 11-én szavaz az ideiglenes megállapodásról, a plenáris végszavazás pedig december 15-18. között várható.

Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésében azt írta: „Amerikában és Oroszországban letárgyaltuk, amit kellett… ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is.”

A múlt heti, Vlagyimir Putyinnal folytatott moszkvai megbeszélés után a kormányfő azt közölte: Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben marad, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban vannak, a találkozón történő kézfogás alapján az írásba foglalás már csupán technikai, bürokratikus kérdés - ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki.