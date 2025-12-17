Az előző évekhez hasonlóan a Budapest Fővároshoz tartozó nyolc kiemelt vásárcsarnok, üzletközpont: a Nagycsarnok, a Rákóczi téri Vásárcsarnok, a Batthyány téri Vásárcsarnok, a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Bosnyák téri Vásárcsarnok, a Kórház utcai Vásárcsarnok, a Tétényi úti Üzletközpont és a Flórián téri Üzletközpont az ünnepi időszakban kiemelt kínálattal várják a vásárlókat – írja közleményében a Budapest Vásárcsarnokai Kft.

A vásárcsarnokok a szokásosnál tovább lesznek nyitva aranyszombaton és aranyvasárnap, a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén és az azt követő hétfőn, december 22-én. A hagyományoknak megfelelően a fővárosi piacok december 24-én délig lesznek nyitva és várják a vásárlókat, így

akár az utolsó pillanatra is hagyható a teljes bevásárlás, ismertették.

Tájékoztatásuk szerint az idei év vége előtt a Budapest Vásárcsarnokai Kft. szervezésében 6 helyen tartanak Budapest különböző pontjain fenyőfa- és külön halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható a vásárcsarnokokban.

Mint írták, célunk idén is az: „minden kedves vásárlónk igénye, tetszése, anyagi helyzete szerint, jó minőségben, elképzelésének megfelelően megvásárolhassa mindazt az árut és alapanyagot, amelyet a karácsonyi asztalra szeretne tenni, amely szükséges ahhoz, hogy az ünnepi menüt elkészítse családjának” – hangsúlyozta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.

Hízott kacsamell és -máj Kép: Budapest Vásárcsarnokai

Ismertették, a vásárcsarnokok kínálata karácsony előtt bőséges, az árak is széles skálán mozognak: a húsok közül pulyka egészben 3400 forinttól 4000 forintig, az egész pecsenye kacsa 1800 forinttól 2000 forintig, a hízott kacsa 4000 és 6000 forint között kapható kilogrammonként.

Természetesen a kacsacomb, kacsamáj, liba, libamáj is kapható a vásárcsarnokokban, a hízott kacsamáj ára 15 000 és 18 000 forint között, a hízott libamáj ára 14 500 és 20 000 forint között mozog.

Karácsony előtt az egyik legkeresettebb alapanyagok az élő- és előhűtött halak, haltermékek, egészben, szeletben és filézve is, melyekből ilyenkor 4-5-szörös mennyiséggel készülnek a kereskedők. Az élőhal idén 2600 és 4000 forint kilónkénti áron, a harcsaszelet átlag 7900, míg a pontyszelet átlag 4400 forintos áron kapható. A savanyúkáposzta 980 forint 1400 forint kilónkénti ár között kapható, a vásárcsarnokok savanyúság kínálata a karácsonyi ünnepek előtt a szokottnál is bőségesebb. A sütéshez mák 2300 és 2800, a dió 4480 és 6500 forint között kapható, bőséges a mazsola, mandula, mogyoró kínálat is, emellett elérhető a házi tej, a házi tejföl, de készen is vásárolhatunk mákos és diós bejglit, kalácsokat, kuglófokat az ünnepi asztalra, valamint különböző fajtájú, kiszerelésű és ízesítésű szaloncukrokat is a vásárcsarnokokban.

Diós és más ízesítésű bejglik Kép: Budapest Vásárcsarnokai

Idén a Budapest Vásárcsarnokai Kft. a vásárcsarnokok, üzletközpontok ünnepi kínálatának biztosításán túl a Vámház körúti Nagycsarnokban hagyományosan megrendezett Karácsonyi Vásár mellett szervezője és üzemeltetője a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárnak és Téli Élményparknak, BUDAPEST KARÁCSONY 2025. néven, amely a Károly körúton, a Gerlóczi utcától a Bárczy István utcáig, valamint a Városháza Parkban és a Deák téren, Jégpályával kibővítve üzemel. Mindkét Vásárban számos finomság, kézműves ajándék is kapható.

“Az adventi időszak a várakozásról és a készülődésről, az ünnep az együttlétről, a találkozásokról szól, az ünnep része legyen a finom étel, ehhez biztosítjuk a hozzávalókat, de a vásárcsarnokok azokról is gondoskodni tudnak, akik ezúttal nem szeretnék a konyhában tölteni az időt. Az Ízek Utcája Karácsony 2025. keretében a helyi gasztronómia mutatkozik be a piacokon: karácsonyi készételekkel várják a látogatókat a piacokon üzemelő vendéglátósaink” – tette hozzá Földes Tamás. A karácsonyi asztalra tehát úgy is kerülhetnek házias ízek, ha készen rendelünk akár harcsa, akár ponty halászlevet, rántotthalat, roston lazacot, töltött káposztát, hidegtálat, sült kacsacombot vagy más készételt, frissensültet, zserbót, mákos és diós bejglit, süteményeket. A rendeléseket már most érdemes leadni, az ételeket december 23-án és 24-én lehet a legtöbb helyen átvenni és hazavinni.

“A piacozás trendivé vált, minden korosztály körében, különösen ünnepek előtt: egyre többen ragaszkodnak kedvenc árusukhoz, ahol hétről hétre, de különösen az ünnepi felkészülés során megvásárolhatják a számukra megfelelő termékeket. A vásárlók azért is látogatnak ki szívesen a fővárosi piacokra, mert változatos kínálattal, a találkozás lehetőségével, a válogatás élményével és különböző árakkal találkozhatnak, az olcsó termékek és a középkategóriás áruk is elérhetőek, de minőségi, prémium különlegességeket is kínálnak kereskedőink, termelőink, de az alacsonyabb árú termékek is jó minőségűek” – mutatott rá a jelenlegi tendenciákra az ügyvezető igazgató.

A Budapest Vásárcsarnokaihoz tartozó piacok december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján zárva lesznek, de két ünnep között, december 27-én, szombaton már ismét várják a vásárlókat, így akár december 30-án és december 31-én is vásárolhatunk a szilveszteri menühöz, de január elseje már pihenőnap, a vásárlóknak és az árusoknak is, ezen a napon zárva tartanak a piacok és vásárcsarnokok. Nyitás az újévben, január 2-án, pénteken lesz.