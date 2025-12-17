A BKK közölte, december 24-én reggel és napközben szombati menetrend lesz, a nappali felszíni járatok 15–16 óra között indulnak utoljára, a metrók viszont 18 óráig járnak. A nagy bevásárlóközpontokhoz a legtöbb járat utoljára 13:30–14:30 között tér be, kivétel a 22-es busz, amely üzemzárásig érinti ezeket.

A nappali járatok leállása után 16–18 óra között metrókkal és éjszakai buszokkal lehet utazni, több éjszakai járat módosított útvonalon, sűrítve vagy nagyobb kapacitással közlekedik a metrócsatlakozások miatt.

A 100E és 200E reptéri buszok, valamint a 6-os villamos folyamatosan járnak, a 6-os este 10, majd 15 perces követéssel, a 200E 16 óra után 8–10 percenként, később 20 percenként a Határ úttól.

Az éjszakai járatok 15:30–16 óra körül állnak forgalomba, nagyjából a megszokott éjszakai követési idővel. A 907-es, 909A, 923-as, 956-os, 973-as, 979-es és 979A sűrűbben, illetve nagyobb járművekkel jár, a 916-os és 916A a Vár és a belváros között külön is sűrítést kap a turistaforgalom miatt.

A Budapest-határt átlépő HÉV-vonalak (H5, H6, H8, H9) normál üzemzárásig, de ritkább követéssel közlekednek. December 25–26-án és január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, munkaszüneti rend szerint járnak, 25-én a reptér kisebb forgalma miatt a 100E ritkábban közlekedik, tudósította a társaság MTI-t.

December 29–31. között év végi, illetve iskolaszüneti munkanapi menetrend lép életbe, több villamos-, troli- és buszjárat ritkábban jár, a 33A és a 10-es nem közlekedik. A BKK azt kéri, hogy az utasok ne megszokásból utazzanak, hanem a BudapestGO alkalmazásban tervezzék az útjukat.

Szilveszter éjjel minden metró és HÉV, több nagy villamosvonal (4–6, 14, 17, 47, 50, 56A), a 75-ös és 80-as troli, valamint az 5-ös, 7-es, 8E, 16-os és 223E busz egész éjjel közlekedik.

Az éjszakai buszok menetrendje több helyen a metrókhoz és villamosokhoz igazodik, a 100E és 200E reptéri járatok viszont változatlan rendben járnak.