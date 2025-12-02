Vinay Prasad körlevelében azt állította, hogy a feljegyzések újbóli áttekintése során 10 gyermek szívgyulladásos halálát hozták összefüggésbe Covid-vakcinákkal. A feljegyzésben ugyanakkor nem szerepeltek információk arról, hogyan jutottak el a szakértők ehhez a következtetéshez.

Marty Makary, az FDA biztosa a hétvégén a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, az ügynökség nyilvánosságra hozza a koronavírus-oltással kapcsolatos halálesetekre vonatkozó információkat, amelyet elmondása szerint a Biden-adminisztráció nem tett meg – írja az ABC News.

Makary szerint ugyanakkor az idősebb beoltottakra jól hatott a COVID-19 oltás, különösen az időskorúakra és a vírusra veszélyeztetettekre.

A lapnak, valamint a közösségi médiaplatformokon is több közegészségügyi szakértő megkérdőjelezte az eredményeket. Többek között Dorit Reiss, a UC Law San Francisco jogprofesszora, aki tanulmányozta az FDA jóváhagyási folyamatát, bírálta Prasadot amiatt, mert egy nem publikált vizsgálat eredményei alapján javasolta a vakcinák jóváhagyásának módosítását.