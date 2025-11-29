Bódéról-bódéra végignéztük az adventi vásárok árait – erre számíthat idén

Idén is megnyitották kapuikat Budapest legnépszerűbb adventi vásárai, mi pedig megnéztük, milyen hangulat, árak és tömeg fogadja a látogatókat. A Vörösmarty tértől a Bazilika előtti forgatagig végigjártuk a bódésorokat, hogy kiderítsük, mit kap ma a karácsonyi vásárokon az, aki belép a fényfüzérek és forralt borok világába.

Vörösmarty tér

Ahogy kiléptünk a Deák téren a metróból, már a lépcsők tetején megcsapott minket a téli vásárok eltéveszthetetlen illatkavalkádja: a forralt bor édes-savanykás gőze, a fahéj és a szegfűszeg fűszeres aromája, és valahonnan a háttérből a sült gesztenye meleg illata keveredett a hideg levegővel. A Vörösmarty Classic Xmas illatbombája azonnal karácsonyi hangulatba hozza az odalátogatókat, s ahogy beljebb merészkedtünk, gyorsan kiderült, hogy a hangulat határozottan nemzetközi. A bódék között sétálva szinte alig hallottunk magyar szót – helyette német, angol, francia, olasz és spanyol beszélgetések kavarogtak.

A bódék kiszolgáló személyzete nem is gondolkodik magyarban elsőre, mindenhol angolul szóltak hozzánk, ami nem csoda: a látogatók 90 százaléka külföldi, akik kíváncsian kutakodnak a díszek, ajándékok és persze az ízletes fogások között.

Ételes bódéból most is rengeteg van: gőzölgő lábasok, rotyogó pörköltek, csillogóra lakkozott kürtős kalácsok – minden a klasszikus adventi vásárélményt hozza, csak éppen főként külföldi közönségnek. Ami érthető, hiszen végignézve az árlistákat azonnal láthatjuk, ez bizony nem az átlag magyar pénztárcájának való.

Most nézzük meg részletesen, hogy mi mennyibe került a Vörösmarty téren a karácsonyi vásárban.

Kolbász mustárral és egy szelet kenyérrel 5700 forint

Gulyás leves cipóban 5700 forint

Töltött káposzta 5700 forint

Sajtos-tejfölös lángos 3200 forint

Pörköltes lángos 4900 forint

Hekk 7500 forint

Kacsacomb 4650 forint + párolt káposzta 2900 forint + burgonya 2500 forint

Saslik 4650 forint

Rántott húsos szendvics 4500 forint

BBQ oldalas 5700 forint

Grill dog 6500 forint

Hamburger 6700 forint

Tócsni 2900 forint, raguval 4900 forint, + sajt rá 520 forint

Végignézve az étkező turisták rengetegén, megállapítottuk, hogy

az abszolút közönség-kedvenc a pörköltes lángos volt, gyakorlatilag minden harmadik ember ezt ette,

de sokaknál láttunk gulyáslevest vagy a lángos egyéb variációit. Úgy tűnik tehát, hogy a külföldiek a magyar fogásokra kíváncsiak. Amit egyébként nem is csodáltunk, hiszen a 3 fokos hidegben tornyokba felhalmozott, papírvékony rántott hússal töltött zsemlékből (4500-ért!!!) mi sem ettünk volna, ahogyan az indokolatlan méretű és árú grill dogokból sem.

Az édesszájúaknak is volt miből válogatni, számtalan ínyencséget találni a vásárban, közülük

a mézeskalács 2690 forint (kicsi) és 3900 (nagy),

a rétes (túrós, meggyes, mákos, káposztás) 1900 forint,

a kürtős kalács (töltött: Snickers, Oreo, Bounty) 3600

futott a legjobban. Hozzátennék, hogy a Deák téren a metróaluljáróban fele ennyiért lehet kürtős kalácsot kapni, és semmi gond nincs vele. Év közben óriási sor szokott állni náluk.

Italok terén is bőven van választék:

a forralt bor 1900 forint (+választott alkohollal 4200),

forró csoki 1900 forint,

0,5 literes Borsodi 1700 forint,

puncs 1560 forint,

0,5 literes Pepsi termékek 1100 forint,

ásványvíz 1000 forint.

Sörözni szinte senkit nem láttunk ebben a hidegben, ellenben a forralt bor rendkívül kapós volt minden standnál.

+24 Bódéról-bódéra végignéztük az adventi vásárok árait – erre számíthat idén Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás

Bazilika

Miután mindent kielemeztünk, átsétáltunk a másik nagy attrakcióhoz, a Bazilikánál található adventi vásárhoz. Ahogy beléptünk a nagy boltíves – egyben jelképes – bejáraton, hihetetlen módon magyarokba botlottunk először. A 60 pluszos házaspár kart karba fonva sétálgatott, s a férj így szólt a feleségéhez:

„Ha itt minden ennyibe kerül, akkor nem eszünk semmit”.

Összekacsintva a fotós kollégával, azonnal értettük miről beszélnek, egy-két fogás és azok áraik nálunk is lecsapták a biztosítékot.

A Vörösmarty téren tapasztalt tágas helyszínnel ellentétben itt egy sokkal zártabb, zsúfoltabb élményre kell számítani. Mi kora délután voltunk és meglehetősen sokan voltak már akkor is, nem lehetett gondtalanul sétálgatni, folyamatosan figyelni kellett arra, hogy kerülgessük az embereket - este itt minden bizonnyal őrület lehet. A „leülős” lehetőség is kevesebbnek tűnik, mint a másik helyszínen, s még ezek ellenére is ezerszer hangulatosabbnak, családiasabbnak éreztük a rendezvényt, mint pár kilométerrel odébb, ahol a vásár gyakorlatilag elveszik a nagy térben és a vásár mögötti nagy üvegépület kicsit megtöri a karácsonyi mesevilágot. Itt a Bazilika eleve ünnepi hangulatot ad a helyszínnek.

Tulajdonképpen az egész jelenség olyan, mint egy ünnepi streetfood fesztivál. A bódék egymás hegyén hátán, az illatok összetalálkoznak, a külföldiek kedélyesen falatoznak és beszélgetnek, a magyarok pedig bosszankodnak, hogy milyen drága minden.

De nézzük, hogy mennyire:

hortobágyi palacsinta 4500 forint,

smash burger 6500 forint,

töltött káposzta 5700 forint,

sajtos-tejfölös tócsni 3940 forint,

kolbászos baguette zöldségekkel 7300 forint,

pulled pork szendvics 6500 forint,

csirkepaprikás 5900 forint + burgonya 2500 forint,

szarvaspörkölt 6500 forint +rizs/petrezselymes burgonya 2500 forint.

Fontos tudni egyébként, hogy mindkét helyszínen van naponta egy étel 1600 forintos fix áron, ez 100 forintos emelést jelent tavalyhoz képest, akkor ugyanis 1500 forintba került a legolcsóbb menü.

A Vörösmarty vásáron lecsót adnak kolbásszal és kenyérrel, a Bazilikánál pedig székelykáposztát.

Az édességeket illetően a második helyszínen is széles volt a kínálat:

a kürtős kalácsot 3200 forintért,

a rétest (meggyes, barackos, mákos) 1900 forintért,

a flódnit 2300 forintért,

1 rúd bejglit (500g – mákos/diós) 6700 forintért

lehet kapni.

Italokból talán kicsit színesebb volt ezen a helyszínen a választék:

forró tea (3dl) 1450 forint,

forralt bor (3dl) 1500 forint,

forró fahéjas almalé (3dl) 1500 forint,

espresso 1250 forint,

cappuccino 2190 forint.

További különlegesség, hogy a szervezők minden nap 17:30-tól félóránként fényfestéssel várják a vendégeket. A látványos fényjáték a homlokzaton jelenik meg, melyet nagyrészt új, erősebb fényű technikával vetítenek.