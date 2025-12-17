A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház arról tájékoztatta a betegeket és hozzátartozóikat, hogy december 18-tól, csütörtöktől járványügyi megelőző intézkedésként látogatási korlátozást rendelnek el.

A kórház posztja szerint a közlés napjától visszavonásig érvényes intézkedés értelmében látogatási időben egy beteghez egyszerre legfeljebb csak két látogató érkezhet, 15 perc időtartamban. Emellett csak azok tehetnek látogatást, akik egészségesek, fertőzéses tünetektől mentesek.

Hangsúlyozzák, az intézményben ajánlott az orr- és szájmaszk használata.