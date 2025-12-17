Az EP 500 igen, 120 nem és 32 tartózkodás mellett, magabiztos többséggel megszavazta a RePowerEU rendeletet, amellyel végleg kivezetik az orosz földgázt a kontinensről.

A döntés értelmében első körben már 2026 elejétől betiltják az orosz cseppfolyósított gáz (LNG) importját az EU-ban, a vezetékes orosz gáz importja pedig fokozatosan szűnik meg 2027. szeptember 30-ig. Ezután már nem lehet vezetékes orosz földgázt behozni az unióba.

Az Index szerint a rendelet hatálybalépése után 6 héttel már nem lehet új gázszállításokat indítani Oroszország felől, a meglévő szerződésekre csak szűk, mennyiséget nem növelő átmeneti szabályok vonatkoznak.

A piaci szereplőknek részletesen igazolniuk kell a gáz származási országát a vámhatóságok felé, a szabályszegőkre a tagállamok komoly bírságokat szabhatnak ki. Emellett a tagállamoknak nemzeti diverzifikációs tervet kell kidolgozniuk, amelyekben bemutatják, hogyan váltják ki az orosz gázimportot. Ezt a folyamatot az Európai Bizottság fogja felügyelni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Európa új korszakba lép, és végleg, örökre kivezeti az orosz fosszilis energiahordozókat. Kiemelte: nincs fontosabb európai védelmi intézkedés, mint Ukrajna védelmének támogatása.

Magyarország és Szlovákia már korábban jelezte, hogy a rendeletet bíróságon támadja meg, mivel szerintük az valójában szankció és nem kereskedelempolitikai javaslat, amihez így egyhangú és nem pedig minősített többségi döntésre lenne szükség.

A magyar EP-képviselők közül a DK-s Dobrev Klára és Molnár Csaba igennel szavazott, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk képviselői nemmel. A Tisza Párt képviselői nem szavaztak.