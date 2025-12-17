Az év végéhez közeledve kisebb fordulatszámra váltottak a megtakarítók, de még így is pozitív a tőkeáramlás egyenlege a befektetési alapoknál. Az őket képviselő szervezet (BAMOSZ) friss adatai szerint novemberben közel 70 milliárd forint nettó tőkebeáramlás történt az alapokba. Azokba pedig, amely minden lakossági befektető előtt nyitva áll (nyilvános, nyíltvégű alapok) pedig nettó 25,5 milliárd forint került.

A múlt hónapban jelentős mennyiségű pénz távozott a pénzpiaci- és a kötvényalapokból, helyettük a vegyes, a részvény és az abszolút hozamú alapokba allokáltak jelentős tőkét a magyarok.

Így nézett ki a nettó értékesítés a különböző kategóriákban forintban:

abszolút hozamú: +63 milliárd

részvény: +24,9 milliárd

vegyes: +22,7 milliárd

kötvény: -11,7 milliárd

pénzpiaci: -10,4 milliárd

Üröm az örömben, hogy a már befektetett pénzek nem igazán teljesítettek jól novemberben. Hiába volt a közel 70 milliárd forintos nettó tőkebeáramlás, az alapokban lévő pénz csak 35 milliárddal emelkedett (20 238 milliárd forintra), vagyis az árfolyamok ezúttal nem segítették a további vagyongyarapodást.

Ugyanez a helyzet a lakossági szegmensben, ahol hiába érkezett nettó 25,5 milliárd forint friss tőke, a nyíilvégű nyilvános alapok vagyona csak 483 millió forinttal nőtt, 11 433 milliárd forintra. A havi vagyonnövekményt tekintve november az év leggyengébb hónapja lett a befektetési alapoknál.

Forrás: BAMOSZ

A legtöbb pénz továbbra is a kötvényalapokban pihen még (6153 milliárd), de a tendenciákon látszik, hogy ezek a típusú befektetések már kevésbé mozgatják meg a magyarok fantáziáját. November volt az egymást követő negyedik hónap, amikor kevesebb pénz érkezett a kötvényalapokba, mint amennyit visszaváltottak. Így az sem csoda, hogy a kötvényalapokban lévő vagyon is csökkent, igaz csak egy százalékkal.

Az év sztorija egyértelműen az abszolút hozamú alapokhoz kapcsolódik, itt hihetetlen felfutást produkáltak a befektetők: november végére 3416 milliárd forint volt már ebben a kategóriában, majdnem 40 százalékkal több, mint 2024 végén.

A bizalom nem véletlen, az abszolút hozamú alapok kockázata alacsonyabb, mint a részvény vagy nyersanyagalapoké, mégis képesek magas megtérülésre: idén a kategóriában a Hold Alapkezelő Rubicon nevű alapja nyújtotta a legjobb teljesítményt, 32 százalékos eredménnyel. De még a rangsor 100. helyezett abszolút hozamú alapja is bőven megverte a magyar állampapírokat a maga 9,16 százalékos hozamával.

Ezek a kilátások 2025 minden hónapjában bőven pluszos tőkebeáramlást eredményeztek, a 11 hónapban összesen 778 milliárd forinttal több tőke zúdult be az abszolút hozamú alapokba, mint amennyit onnan kivettek a magyarok.

November végén ezekben az alapkategóriákban koncentrálódott a legtöbb pénz: