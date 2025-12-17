Január 7-től két külön bejáratot alakítanak ki a Trevi-kútnál: egyet a római lakosoknak, egyet a turistáknak. Utóbbiaknak a város vezetésének döntése értelmében fizetniük kell a látványosságért.

A Startlap a Corriere della Sera olasz napilap nyomán azt írta, hogy a kéteurós (kb. 770 forintos) belépőt készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet fizetni.

A városvezetés az intézkedéssel a műemléket, Niccolò Salvi 17. századi barokk alkotását kívánja védeni, a bevételt pedig fejlesztésekre és a szolgáltatások finanszírozására fordítják. A Trevi-kútnál már egy éve korlátozták a látogatószámot: egyszerre legfeljebb 400 ember tartózkodhat a közelében.

A római városvezetés az év első felében mintegy 5,3 millió látogatót vár, így a Trevi-kút a Colosseum után Róma második leglátogatottabb műemléke lehet.

A kút világhírűvé vált Federico Fellini Az édes élet című filmje révén, amelyben Anita Ekberg éjszaka fürdött a szökőkútban. A hagyomány szerint, aki vissza szeretne térni Rómába, annak válla felett egy érmét kell a vízbe dobnia, ám a szabályszegést - például a kútban fürdést - a hatóságok 450 eurós (kb. 173 ezer forintos) bírsággal próbálják megakadályozni.

A lap emlékeztet, hogy nem ez az első eset, hogy Olaszországban a belépésért pénzt kérnek a turistáktól: Verona város önkormányzatának döntése alapján január 6-áig előzetes helyfoglalás és jegyvásárlás szükséges a Júlia erkélyének meglátogatásához; az Etnánál is új korszak kezdődik, a legendás Silvestri-kráterekhez belépődíjat vezetnek be; jövőre emelik Velencében a már évek óta szedett belépődíjat is.