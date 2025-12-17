Visszahívta az Auchan a Kedvenc morzsolt tárkony 6 g nevű termékét, mert a vizsgálatok a megengedett határértéket meghaladó PAH, azaz policiklusos aromás szénhidrogén szennyezettséget mutattak ki benne.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hivatal (NKFH) közlése szerint a PAH‑ok egyes vegyületei rákkeltőek lehetnek, illetve magzatkárosító, immunrendszert károsító, irritáló és allergizáló hatással is bírhatna.
Az Auchan az NKFH-val együttműködve azonnal intézkedett és kivonta a kifogásolt tételeket a forgalomból, és megkezdte a visszahívást a fogyasztóktól.
Az érintett termék adatai:
- Terméknév: Auchan Kedvenc tárkony morzsolt 6 g.
- Minőségmegőrzési idő: 2027/03/12.
- Tételazonosító: L1009252.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft.
- Gyártó: Thymos Spol s.r.o. (Szlovákia).
A hatóság azt kéri, hogy aki a fenti tételazonosítóval ellátott termékből vásárolt, az ne fogyassza el azt.
