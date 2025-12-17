A hazai munkavállalók 42 százaléka kapott 2024-ben jutalmat, prémiumot, bónuszt a munkahelyén. Tavaly a prémiumban részesülők 28 százaléka egy havi fizetését év végén kapta meg, felük ennél kisebb, 18 százalékuk pedig magasabb összeget vihetett haza. A bónusz szinte minden esetben a teljesítmény elismerése: felüknél az egyéni, 46 százaléknál pedig a cég eredményeinek függvényében kalkulálják a jutalmat.

A bónuszuk összegével és a jutalékszámítási rendszerrel kapcsolatban azonban nem mindenki elégedett - derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív kutatásából.

Tízből négy munkavállaló a bónuszának összegével és a jutalékszámítási rendszerrel is elégedetlen, tízből kettő szerint pedig jó a rendszer, de kevés a kapott összeg.

„Egy korábbi 2025-ös kutatásunkból már egyértelműen láttuk, hogy ebben az évben még a tavalyinál is kardinálisabb kérdéssé vált a fizetési csomag mértéke munkahelyváltásnál: tízből kilenc magyar esetében a fő szempontok között szerepel. A bércsomagnak pedig fontos eleme a bónusz vagy prémium mértéke. A dolgozók 42 százaléka kapott tavaly valamilyen jutalmat, idén viszont ennél többen számítanak rá: a megkérdezettek több, mint fele jelezte, bízik abban, hogy lesz” – fogalmazott Dencső Blanka, a portál piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.

Hozzátette, hogy a munkavállalók 38-ánál idén nem történt inflációkövető béremelés, 34 százalék esetében pedig volt általános, minden munkavállalóra kiterjedően. Azok körében, akik idén kaptak emelést, a leggyakrabban ennek mértéke 6 és 10 százalék közötti volt: a válaszadók csaknem fele ekkorát jelzett. 32 százalékuknak legfeljebb 5 százalékkal nőtt a fizetése, 15 százalékuk pedig 11–15 százalék közötti növekedéssel számolhatott, és mindössze 5 százalék részesült ennél magasabb mértékű bérfejlesztésben.

A 2026-os várakozásokat tekintve a dolgozók 27 százaléka nem számít további béremelésre, míg a többiek kisebb-nagyobb mértékű növekedést várnak: 28 százalékuk 5 százalékos, 30 százalékuk 6–10 százalék közötti fizetésnövekedést valószínűsít. Minden tizedik munkavállaló 11–15 százalék közötti emelésre számít, és minden huszadik ennél magasabbat is reálisnak tart - derül ki a felmérésből.