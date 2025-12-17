Miután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos szállító partnerévé választották, az Uber szerdán jelentős biztonsági fejlesztést jelentett be: elindul a „Bring Your Own Dashcam” (BYOD), azaz a saját fedélzeti kamera regisztrációjának lehetősége – közölte szerdán a platform.

A funkció elindítása az Uber magyarországi lendületének fontos pillanatában történik. A 2024-es visszatérést követően a vállalat gyors terjeszkedésbe kezdett: az év elején Miskolcon, Debrecenben és Szegeden is megjelent, nemrég pedig mérföldkőnek számító, 5 éves partnerséget kötött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kiszolgálására – derült ki a cég közleményéből.

Technológia a biztonság szolgálatában

Az új BYOD funkció célja, hogy nagyobb nyugalmat biztosítson mind a sofőrök, mind az utasok számára egy világos, digitális keretrendszer létrehozásával az utazások rögzítéséhez.

Magyarország a régióban az elsők között – Csehország és Horvátország mellett – kapja meg ezt a frissítést.

Az új integráció legfontosabb jellemzői a következők:

Átlátható tájékoztatás az utasoknak: Ha az utast olyan sofőrrel párosítják, aki regisztrált fedélzeti kamerát használ, az applikáció automatikus értesítést küld még az utazás megkezdése előtt.

Az utas döntése: Ha az utas nem érzi kényelmesnek, hogy felvétel készüljön róla, a szokásos lemondási időablakon belül díjmentesen lemondhatja az utat, és másik járművet kérhet.

Adatvédelem és GDPR-megfelelés: Az Uber nem figyeli a felvételeket valós időben. Az eszköz és az adatok tulajdonjoga a sofőrnél marad. Az Uber csak akkor fér hozzá a felvételhez, ha a sofőr úgy dönt, hogy benyújtja azt az ügyfélszolgálatnak egy adott biztonsági incidens kivizsgálása érdekében.

„Az Ubernél tisztában vagyunk azzal a felelősségünkkel, hogy minden utazást a lehető legbiztonságosabbá tegyünk” – mondta Marcin Moczyróg, az Uber közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója, aki hozzátette: „Büszkék vagyunk rá, hogy iparági szinten is élen járunk ezzel az új fedélzeti kamera regisztrációs funkcióval, amely kiváló példa arra, hogyan használható a technológia a biztonsági színvonal növelésére minden Uber-felhasználó számára.”

A gyors terjeszkedés és a mérföldkövek éve

A fejlett biztonsági funkciók bevezetése támogatja az Uber gyors magyarországi növekedését. A budapesti újraindulás óta a szolgáltatás három további nagyvárosra – Miskolcra, Debrecenre és Szegedre – terjedt ki, megbízható, applikáció-alapú mobilitást kínálva a szélesebb hazai közönség számára.

Az Uber minőség iránti elkötelezettségét nemrégiben tovább erősítette, hogy a vállalatot helyi partnerével, az F Mobilitással közösen a Budapest Airport hivatalos személyszállítási partnerévé választották a 2025-2030-as időszakra. E mérföldkövek sora – a földrajzi terjeszkedés, a stratégiai partnerségek és most a biztonsági innováció – kiemeli az Uber hosszú távú elkötelezettségét a magyar piac iránt.