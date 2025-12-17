December 1-én megkezdték a kereskedést a milánói és a párizsi tőzsdén is a Kaleon SpA, a Terre Borromeo ingatlankezelő márkát tulajdonló cég értékpapírjaival, amit az idei év legnagyobb részvénybevezetési ügyletének tartanak a Piazza Affarin – ahogy a neki otthont adó térről nevezik közkeletűen a milánói tőzsdét.

A részvényhányad 29,2 százaléka került most kibocsátásra, a részvényt november 27-én 4 euróra árazták be, ami 56,5 millió eurós piaci kapitalizációt jelent, az ügylet értéke a greenshoe teljes lehívása esetén pedig 18 millió euró. A Borromeo család mellett az Andrea Bonomi által vezetett Investindustrial magántőke-befektető cég továbbra is megtartja kisebbségi részesedését a vállalatban horgonybefektetőként.

Az első napon, már délben több mint 6 százalékos emelkedést mértek Milánóban, Párizsban pedig 7 százalékkal került többe a papír, és 4,5 millió részvénynek lett gazdája.

Úgy tervezték, hogy Milánóban egy kizárólag intézményi befektetőknek szánt IPO-val jelennek meg, Párizsban pedig a kisbefektetőket célozzák.

„Azért döntöttünk a milánói bevezetés mellett, mert büszkék vagyunk arra, hogy olaszok vagyunk, Franciaország mellett pedig azért, mert kulturálisan nagyon hasonló Olaszországhoz, és a lakossági befektetők kedvelik a luxuscégeket”

– magyarázta Vitaliano Borromeo, a Kaleon elnöke a sajtótájékoztatón, aki elárulta azt is, hogy kb. 30 százalékkal magasabb volt így a bevezetés költsége, mint a szokásos eljárással, és hogy eddig még csak egyetlen ilyen példáról tudni, mikor is egy papír egyszerre jelent meg a brüsszeli és az amszterdami tőzsdén.

A Kaleon papírjára egyébként valóban érdemes odafigyelni, a céget 1983-ban alapították az észak-olaszországi Maggiore-tó körüli családi birtokok kezelésére, a most befolyó pénzt ugyanezen térség fejlesztésére kívánják fordítani, továbbá a bizniszt egy olyan platformmá szeretnék alakítani, amely más, nem a cég tulajdonában lévő történelmi helyszínek működtetésére is alkalmas Olaszországon belül és azon túl is – állítólag több lehetséges partnerrel is megkezdődtek már az ilyen irányú tárgyalások Veneto tartományban és Svájcban is. Egy-két éven belül 5-6 új helyszínnel kívánják bővíteni a portfóliót, a kastélyok, történelmi villák vagy parkok tulajdonosai választhatják azt is, hogy a Kaleon részvényeseivé válnak.

A cég közlése szerint az ingatlanokat hosszú távú bérleti szerződések keretében kezelik majd, a profittermelés mellett az elsődleges cél ezek karbantartásra, megőrzése és a látogatók kulturális élményére való összpontosítás.

„A bevezetés a végpontja egy útnak, amely egy 1983-ban született üzleti modellt kísért egy olyan szektor megújítására, amelyet korábban nem tartottak innoválhatónak. Ugyanakkor egy új kezdet kiindulópontja is, hogy Olaszország kulturális öröksége professzionális, fenntartható és hatékony módon legyen kezelhető, gazdasági előnyökkel és növekvő foglalkoztatási kilátásokkal. Európában van tér a művészeti örökség professzionális kezelésére olyan finanszírozási formában, amely nem csupán banki kitettségen alapul” – véli Vitaliano Borromeo.

A Kaleon egy nyári adat szerint közel 200 főt alkalmaz, évente több mint 1 millió látogatót realizál muzeális turisztikai létesítményeiben, 2024-ben az árbevétel 21,7 millió euró volt és kb. 25 százalékos árréssel dolgoznak.

„Nálunk nem vásárolt villát George Clooney”

A Kaleon alaptevékenysége eddig a Terre Borromeo márka alá tartozó, Maggiore-tónál lévő ingatlanok kezelése volt, ezek mindegyike a Borromeo családhoz kötődik. A leghíresebb közülük a csodás barokk kerttel és kastéllyal rendelkező Isola Bella, azaz magyarul a Szép Sziget, amely a látványos épített örökségnek és a természeti értékeinek hála frekventált rendezvényhelyszín is, 2023-ban a Louis Vuitton is kibérelte például, hogy itt mutathassa be 2024-es cruise kollekcióját. De ott a kisebb és jóval kevésbé látványos Isola Madre is a tavon, Stresa településen pedig a vadasparkja, elsősorban simogatható dámszarvasai miatt a gyerekek körében is népszerű Parco Pallavicino, vagy a kalandparkkal is rendelkező Parco Mottarone, ami egy 500 hektáros erdős rész a Maggiore- és az Orta-tó között. Továbbá a festői erődítmények: a tó fölötti sziklaszirtre épült Rocca di Angera, valamint a vízen úszni látszó Cannero-várak, amelyeket tavaly nyáron állítottak helyre, miután a romok 500 éven át elhagyatottan álltak.

A család eltökélt szándéka, hogy e térséget turisztikai központtá alakítsa, ami képes versenyre kelni a közeli Comói-tóval.

„A Maggiore-tó külföldön kevéssé ismert. Nálunk nem vásárolt villát George Clooney, és nincs Villa d’Este, mint a Comói-tónál”

– mondja Giberto Borromeo, a Kaleon alelnöke és üzletfejlesztési vezetője, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyszín ugyanolyan ígéretes, és ami a sikerhez hiányzik, az egy luxus vendéglátási központ. Davide Molteni, a Kaleon vezérigazgatója hozzátette, hogy a következő években a kulturális turizmus a hétszeresére fog növekedni, ezért is fontos, hogy a Borromeo-ingatlanok és más hasonló helyszínek is professzionális menedzsmentet kapjanak. Reményeik szerint szimpatikus lesz más privát ingatlantulajdonosoknak is, amit ők a képeslapra kívánkozó desztinációkkal nyújtani tudnak és eddig fel tudnak mutatni: vezetett helyszínbejárások, privát események (köztük sok esküvő és csapatépítő), múzeumok, gasztrohelyek és apartmanok üzemeltetése – mindezt prémium és luxus színvonalon.

Volt, hogy Milánót is ők kormányozták

Na de kik is azok a Borromeók, hogy világhír lett ebből a húzásukból? A név a képes pletykamagazinokból is ismerős lehet, kétségkívül jelenleg a család leghíresebb tagja az Olaszországban egyébként oknyomozó újságíróként is hírnevet szerzett, de az utolsó olasz trónörökösről forgatott netflixes dokumentumfilmje okán rendezőként is bizonyító Beatrice Borromeo grófnő. Aki történetesen a tágabban értelmezett monacói hercegi családba házasodott, Caroline monacói hercegnő kisebbik fiának, Pierre Casiraghinak a felesége és gyermekeinek anyja (akik ugye a néhai Grace Kelly dédunokái is egyben), közkedvelt stílusikon, aki divatmagazinok címlapján pózol olykor, de volt a Buccellati olasz luxus ékszerház arca és rendre megjelenik a nagy divatházak, elsősorban a Dior bemutatóin is.

A család másik leghíresebb tagjáért pedig a XVI. századig kell visszamenni az időben, Borromeo Szent Károly milánói érsek alapította a város egyik leghíresebb látnivalóját, a Biblioteca Ambrosiana érseki könyvtárat. (Két másik családtag továbbá nápolyi alkirály is volt, egyikük a Német-Római Birodalomhoz tartozó Itáliai Királyság kormányzója is egyúttal, a család emellett 7 bíborost és milánói kormányzókat is adott.) A família egyébként római eredetű (nevük is igazolja ezt, amelynek eredeti formája Buon Romei), de az 1300-as években már San Miniatóban kereskedtek, hamarosan pedig bankot alapítottak. Ez ugyan nem volt hosszú életű, a Banco Borromeit Milánóban és Velencében nyitották meg 1370-ben, később egészen Bruges-ig és Londonig terjeszkedtek, de a pénzintézet 1455-ben csődbe ment.

Mintegy hatszáz évvel ezelőtt kezdtek el földeket és hűbérbirtokokat vásárolni a Maggiore-tó térségében, amelyekből a Milánói Nagyhercegségen belül egy szinte független államot szerveztek meg, megszerezve az igazságszolgáltatási jogkört, valamint a helyi hadsereg és erődítmények feletti ellenőrzést. A Borromeók „állama” 1797-ben ért véget, amikor Napóleon megszállta Milánót, és visszavonta a család minden kiváltságát és joghatóságát a terület felett, csak az ingatlanjaikat tarthatták meg. A család 12. századtól vezetett, elsősorban gazdasági okiratokat őrző archívumában az is fennmaradt, hogy a francia császár két napot töltött az Isola Bellán, miközben az Isola Madrén fácánra vadászott, de igazából nagyon unalmasnak tartotta a szigeteket, így tovább állt – de a kastélyban ma is megtekinthető a hálószobája az ággyal, amihez állítólag azóta sem nyúlt senki.

Ellenben a többi résszel, Napóleon és kísérete ugyanis a feljegyzések szerint teljesen leamortizálta a luxusingatlant a gróf nagy bosszúságára. A Borromeo-család tagjai – immár a köztársasági törvény értelmében nem hivatalosan – a grófi rangot használhatják, mint Arona és Peschiera urai, a család mindenkori feje pedig 1916-tól jogosult az Angera hercege címre III. Viktor Emánuel olasz király döntésének értelmében.

