Szerdán általában borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, legfeljebb kisebb szakadozások fordulhatnak elő. Kora délelőttig inkább még csak szitálás, ónos szitálás lehet, napközben már gyenge eső, helyenként akár ónos eső is kialakulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de néhol ennél enyhébb lehet az idő. Késő estére -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Baranya, Somogy, Tolna, Zala vármegyékre figyelmeztető jelzést adtak ki: délelőttől helyenként kisebb mennyiségű ónos eső előfordulhat, nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon. A ködös részeken ónos szitálás is lehet. Néhol előfordul sűrű köd

- közölte a HungaroMet.

Csütörtökön is túlnyomóan borongós, szürke időben lesz részünk. A déli országrészban van esély arra, hogy felszakad a rétegfelhőzet és rövid időre előbújik a nap. Több helyen szitálás, északkeleten néhol gyenge eső előfordulhat. A délies légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban -3, +3 fokot mérhetünk. A csúcshőmérséklet 2-8 fok között alakul, de ahol előbújik a nap ennél magasabb értékek is lehetnek.

Pénteken is elsősorban délen van esély kevés napsütésre, hazánk nagy részén borongós, ködös, szürke idő várható. Néhol gyenge eső, szitálás, ködszitálás, átmenetileg ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A szél nem lesz jelentős. A -2, +5 fokos hajnalt követően napközben 3-12 fok ígérkezik, a naposabb déli tájakon lesz a legmelegebb.

Szombaton sem várható gyökeres változás időjárásunkban. Borongós, szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, délután 1-7 fok valószínű - írta az Időkép.