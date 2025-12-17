December 12-én több autót is vízzel tankoltak fel a Shell balatonkeresztúri töltőállomásán, melynek kapcsán a vállalat vizsgálatot indított. Ez zárult le most.

A Shell közlése szerint a vizsgálat megállapította, hogy a problémát a lefejtő aknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön keresztül jutott a tankba. Ismét hangsúlyozták, a probléma nem rendszerszintű, egyedi, elszigetelt, vis maior esetről van szó, semmilyen más Shell töltőállomást nem érintett.

A vizsgálat eredménye alapján a társaság közölte, hogy a négy érintett panaszos ügyfelet kompenzációban részesíti, a kellemetlenséget pedig őszintén sajnálja.