2026 közeledtével egyre sebezhetőbbnek tűnik több feltörekvő piaci deviza, köztük a forint is – vélik a Bank of America és a Barclays elemzői. A Bloombergen megjelent összeállításból kitűnik, a devizapiaci stratégák szerint az utóbbi időszakban sokan vettek fel pozíciókat a forint erősödése mellett, részben a választási eredményekre spekulálva. Emellett a szigorú monetáris politika is nagyban segítette 2025 áprilisától a magyar devizát, összességében azonban mindkét tényezőt tekintve egyre több kockázat azonosítható.

December közepére az év elejétől a dollár/forint elmozdulás 21 százalékos, míg az euróval szemben elért forinterősödés 7 százalék, ez a teljesítmény a rubel után a legjobb, a feltörekvő piaci devizák közül.

A Bank of America ezek után már túlértékeltnek látja a forintot, aminek jele szerintük a globális hangulatváltozásoknak való magas kitettség és a magyar belpolitikai eseményekre látható érzékenység. A Barclays szakértői ezzel egyetértve egyenesen profitrealizálást javasolnak, vagyis az euró-forint és a dollár-forint short (árfolyamesésre játszó) pozíciók lezárását.

A forint-rali talán túl gyors volt és túl messzire is ment – ez már David Hauner, a Bank of America globális kötvénystratégájának a véleménye. Az érvelés talán nem véletlen, a múlt héten megmutatkozott, mennyire turbulens mozgásra képes a forint árfolyama: a magyar fizetőeszköz pillanatok alatt kerek 1 százalékkal gyengült, miután hogy a Bloomberg megszellőztette, információjuk szerint Orbán Viktor az ellenzék esetleges győzelmére számítva kész lehet megerősíteni hatalmát az elnöki rendszerre való áttéréssel.

Egy ilyen forgatókönyv, amely a Törökországban történtekre emlékeztetné a befektetőket, negatív hatással lenne a forintra és a kötvények hozamát is emelné. A közvélemény-kutatások alapján a választás nagyon szorosnak ígérkezik, a magyar eszközök árazására Orbán Viktor reakciói lehetnek kiemelten nagy hatással – írja a Bloomberg a Wood & Co. jegyzete alapján.

A Bank of America konkrét szcenáriókat is felvázolt: egy Tisza győzelemmel 360-ig erősödhet a forint az euróhoz képest, egy újabb Orbán győzelem esetén pedig 390-ig zuhanhat.

Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, arról a jegybank gondoskodott. A Magyar Nemzeti Bank keddi kommunikációjából az következik, hogy az inflációs trendek és várakozások elgondolkodtathatják a monetáris politika irányítóit a kamatcsökkentést illetően. Egy ilyen lépés lejjebb hozná a piaci hozamokat is, ami jelenleg a románnal együtt a legmagasabb az EU-országok közül.

Pedig épp ez a prémium volt az, amely idevonzotta a carry tradereket, akik alacsony kamatú devizában vettek fel hitelt, majd azt forintra váltva diszkontkincstárjegyekbe és magyar állampapírokba fektették be. Az MNB keddi üzenete azonban meglephette a spekulánsokat, mert ők még legalább fél évig nem számoltak semmilyen monetáris lazítással.

A Deutsche Banknál viszont úgy látják, a forintra nézve a legfőbb kockázatot a választások jelentik, ezért mind a magyar devizát, mind a kötvényeket tekintve óvatos megközelítést javasolnak az ügyfeleiknek,