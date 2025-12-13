A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes, harmadik negyedévre vonatkozó adatai alapján mintegy 12 626,5 milliárd forint hever lekötés nélkül a magyarok bankszámláin. A Bankmonitor szerint márpedig érdemes olyan termékeket keresni, amelyek likviden hozzáférhetők, mégis az inflációhoz közeli kamatot fizetnek.

A cikk több példát is kiemel, például a Gránit Bank prémium számlája évi 4,8 százalékos kamatot ad a látra szóló egyenlegre, napi kamatozás mellett.

A Revolut egyes csomagjainál 1,25 és 4,75 százalék közötti éves kamat érhető el, a Cofidis Takarékszámla pedig évi 3,5 százalékos fizet lekötés nélkül.

A cikk megemlíti, kizárólag olyan bankokat és számlákat soroltak fel, ahol a kérdéses számla és kamatszint különösebb korlátozások nélkül érhető el.

A lekötött betéteknél akár 8 százalék körüli vagy azt meghaladó kamat is elérhető, ugyanakkor cserébe a lekötött pénzt egy időre nélkülöznünk kell, és gyakran extra feltételek, például új pénz vagy további termékek is kapcsolódnak hozzájuk.

A Bankmonitor hangsúlyozza, hogy a lakossági állampapírok 6,5-7,5 százalék körüli, adómentes hozamot kínálnak, ugyanakkor lejárat előtti eladáskor árfolyamkockázat, valamint jellemzően egy százalék körüli kilépési költség jelenik meg.