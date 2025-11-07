Jókora visszaesés mutatkozott a magyar lakosság kezében lévő állampapír állományban szeptemberben, s részben ez lehetett a magyarázata annak, hogy októbertől megújította a termékkínálatot az Államadósság Kezelő Központ, amely két népszerű állampapírnál is kamatemelést eredményezett - derül ki a pénteken frissült statisztikákból, amelyek a Magyar Nemzeti Bank oldalán érhetők el.

A névérték alapján kimutatott állomány szerint a lakosság szeptember végén 12 838 milliárd forint értékben tartott magyar állampapírokat, ami azt jelenti, hogy 378 milliárd forint értékben csökkent a háztartások kitettsége. Ez komoly leolvadásnak tekinthető, hiszen 2024 június óta nem volt ilyen alacsony szinten a lakossági állampapír állomány. A jelentős változásban komoly szerepe volt azonban egy óriási lejáratnak is (2025/N BMÁP), amely során 655 milliárd forint tőkét fizetett vissza az állam a lakossági befektetőknek.

Így nézett ki a magánbefektetőknél lévő állampapírok megoszlása:

fix kamatozású: 4228 milliárd forint

változó kamatozású: 7597 milliárd forint

diszkont-kincstárjegy: 1013 milliárd forint

Állampapírok: nagyon érik, még idén megtörténhet a trónfosztás A jelenlegi értékesítési számok alapján még idén átveheti a vezetést a FixMÁP, itt koncentrálódhat a legtöbb lakossági állampapírpénz

A bankok mérlegében lévő állampapírok mennyisége viszont nőtt szeptemberben és megközelítette (szintén névértéken) a 13 400 milliárd forintot. A lépés részükről érthető, a pénzintézetek extra profitadó alapja ugyanis csökkenthető, ha növelik az állampapír kitettségüket.

A külföldi befektetők szintén nettó eladók voltak (187 milliárd a mínusz), szeptember végén 18 118 milliárdnyi magyar állampapír volt a birtokukban.

Ide csoportosított át a lakosság

A lakosság az állampapírpiacról kivont tőke nagy részét az október eleji kamatemelések láttán visszafektethette, kisebb részét azonban más befektetésekbe csoportosíthatta át. A befektetési alapoknál lévő lakossági vagyon például 91 milliárd forinttal nőtt, amelyből 66 milliárd forint pluszt jelentettek a vásárlások. Hogy ez a szám nem lett nagyobb, arra az a magyarázat, hogy az ÁKK adatai szerint az állampapír lejáratokat követően a kifizetett összegek nagyjából 70 százalékát az ügyfelek visszaforgatják az állampapírpiacra.

A hazai részvénypiacon a lakossági befektetők nettó vásárlók voltak szeptemberben (plusz 20 milliárd forinttal), a külföldiek viszont nettó 48 milliárddal csökkentették a kitettségüket. Szeptemberben a magyar részvénypiac lefelé korrigált, így a magánbefektetőknél lévő BÉT-részvények értéke kismértékben csökkent és újra 2500 milliárd forint alá süllyedt.