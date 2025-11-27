Stabilan mozgott a forint a csütörtöki kereskedésben, az eurót 381-382 közt jegyezték a devizapiacon. Az irány láthatóan a további erősödés felé mutat, de érződik némi óvatosság is. Ami aligha véletlen, pénteken a Moody’s mond véleményt a magyar adósbesorolásról. Most a bóvli (befektetésre nem ajánlott) felett vagyunk két fokozattal (Baa2).

A Raiffeisen Bank előzetese szerint nincs kizárva a leminősítés, hiszen egy éve már negatív kilátást rendelt a besoroláshoz a Moody’s. A költségvetést érintő legutóbbi lépések (a 2025-ös és 2026-os hiánycélok 5 százalékra való emelése) pedig inkább csak növelték a lehetséges lépés valószínűségét – érveltek a bank elemzői.

A befektetők többsége ezt talán már be is árazta, ezért ha ez a forgatókönyv valósul meg, nem kell durva piaci reakcióra számítani, bár a technikai kép alapján 385-ig könnyen visszaemelkedhet az árfolyam. A Raiffeisennél úgy vélik, ha a Moody’s nem változtat semmin velünk kapcsolatban, attól némi extra lendületet is kaphat a magyar fizetőeszköz.

Az Erste szakértői csütörtökön hangsúlyozták, az idei évi eddigi mintegy 7 százalékos nominális felértékelődés után a forint tartósan is erős maradhat, és 2026-ban a mostani szintek körül stabilizálódhat. Várakozásuk az EURHUF árfolyamra mindkét év végére 385.

A forint keresletét csütörtökön az is erősíthette, hogy a csütörtöki állampapír aukción jelentős volt az érdeklődés, a benyújtott ajánlatok többszörösen lefedték a meghirdetett mennyiséget. A 10 éves állampapírra (amelynek a piaci hozama 7 százalék feletti) közel 5 és félszeres vételi ajánlat zúdult be az ÁKK-hoz.

Kismértékben az is a forinterősödés mellett szólt, hogy a kormányinfón Gulyás Gergely az Economx kérdésére tisztázta, nem lesz jövőre szochó csökkentés, az adókulcs marad 13 százalékon.