Az új szabályok értelmében a látogatók mostantól legfeljebb 90 napig végezhetnek távmunkát egy külföldi munkaadónak, miközben az országban nyaralnak. Ezt követően azonban lehetséges adóvonzatokkal kell szembenézniük – írja a BBC.

Az ország kormánya kiemelte, a lépés célja, hogy Új-Zéland vonzóbbá váljon a digitális nomádok számára.

A változás sok látogatónak lehetővé teszi, hogy meghosszabbítsa tartózkodását, amely azzal jár, hogy több pénzt költenek majd az országban.

- mondta Erica Stanford, Új-Zéland bevándorlási minisztere.

A módosítások minden látogatói vízumra vonatkoznak, beleértve a turistákat, illetve a hosszabb távú vízummal rendelkező családtagokat, partnereket és gyámokat látogató személyeket is.

Fontos megemlíteni azonban, hogy az ország csak az olyan cégek esetében engedélyezi a távmunkát, amelyek székhelye tengerentúli. Tehát azoknak a látogatóknak, akiknek a munkája miatt kell az országban tartózkodniuk, továbbra is a hagyományos munkavállalói vízumot kell igényelniük.

Új-Zéland idegenforgalma a kormány szerint közel 11 milliárd dollár bevételt termel.

Az elmúlt néhány évben számos más ország is bevezetett vízumprogramokat a digitális nomádok számára, hogy ezzel vonzzák be a növekvő számú dolgozó, de közben utazni is vágyó életvitelű embereket.

A trend a 2010-es években indult be igazán, főként a fiatal munkavállalók körében, akik ki akartak törni a mindennapi rutinból. Ezt pedig csak tovább erősítette a Covid-19 járvány, amikor a világméretű zárlatok miatt megváltozott a távmunkához való hozzáállás.

A digitális nomád vízumot kínáló országok közé tartozik jelenleg Japán, Dél-Korea, Brazília, Spanyolország és Portugália.

A digitális nomádok jelenléte azonban egyes helyeken komoly vitát is kiváltott. A dél-afrikai Fokvárosban az ellenzők szerint a távmunkások beáramlása csak a költségek növekedéséhez vezetett. A látogatók beáramlása heves tiltakozásokat eredményezett például Spanyolországban és Görögországban is.