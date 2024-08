Portugália bezárja a kapukat a távmunkát végzők és a digitális nomádok előtt. A helyieket is érintő lakásválság, az egyre dráguló bérleti díjak okozóiként a tömegével az országba érkező, távmunkát végző külföldieket okolják. Őket regulázza meg az ország vezetésének döntése, amellyel megszüntették a digitális nomádokra is érvényes 20 százalékos jövedelemadó-kulcsot – számolt be testvérlapunk, a Dívány.

Portugália korábban az évi körülbelül 6,5 millió turistán felül közel 16 000 digitális nomádot vonzott évente, ám ennek nem mindenki örült.

A feszültséget főleg az okozta, hogy a külföldiek általában jóval többet kerestek a helyieknél. Már csak azért is, mert a vízum megszerzéséhez legalább 3280 eurót kellett keresniük havonta, miközben a helyiek fele átlagosan 1000 euró körüli fizetést kap.

Portugáliában az egyik legalacsonyabb a minimálbér Európában, havi 957 euró, szemben például az írországi 2146 euróval, a luxemburgi 2571 euróval és a szomszédos spanyolországi 1323 euróval.

Az ország mindeközben lakhatási válságban is van, a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint 2018 óta megduplázódtak a lakásárak Portugáliában. A bérleti díjak a lisszaboniakat is nehéz helyzetbe hozták, és az árak emelkedéséért gyakran a tehetős külföldi munkavállalókat okolják.

Az országot a külföldiek számára vonzóvá tevő adórendszer kivezetésével azonban nagyot nőttek a digitális nomádok adóterhei. Sokan döntöttek ennek következtében úgy, hogy más országokba költöznek, ahol kedvezőbbek az adózási feltételek és a megélhetési költségek.

Az EuroNews szerint

Portugáliában még mindig magas ugyan a digitális nomádok száma, azonban egyre több kelet-európai város, köztük Budapest és Bukarest is vonzó célponttá vált. A megfizethető lakhatás, a kedvező adórendszer és az egyre növekvő digitális közösségek mind csábítóan hatnak a távmunkát végzőkre.

Budapesten 28 százalékkal olcsóbb lakni, mint Lisszabonban, ahol a becslések szerint 56 százalékkal alacsonyabbak a bérleti díjak.

Észtország fővárosában, Tallinnban 11 százalékkal kerül kevesebbe a lakhatás, mint Lisszabonban, a bérleti díjak pedig 50 százalékkal alacsonyabbak.

Bukarestben a megélhetési költségek 34 százalékkal olcsóbbak, mint Lisszabonban, a lakbérek pedig csaknem 63 százalékkal alacsonyabbak.