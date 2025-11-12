Jichák Hercog államelnök irodája egy közleményben azt írta, hogy „nagyra becsüli” Trumpot, és nagyra értékeli „Izrael iránti rendíthetetlen támogatását, a túszok visszaszolgáltatásában, a Közel-Kelet és Gáza átalakításához, valamint Izrael biztonságának megőrzéséhez nyújtott hatalmas hozzájárulását”, de azt is közölte, hogy „bárki, aki kegyelmet kér, egy folyamatban lévő eljárásban, annak hivatalosan kell benyújtania kérelmét”. Netanjahu a folyamatban lévő pere során nem nyújtott be hivatalos kegyelmi kérelmet.
Az izraeli igazságügyi minisztérium 2019 novemberében jelentette be, hogy a főügyész vádat emel Benjámin Netanjahu akkor még ügyvivő miniszterelnök ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt. Ő volt az első, hivatalban lévő izraeli kormányfő, aki ellen vádat emelnek.A vádak közül a legsúlyosabb az akár 10 év szabadságvesztéssel büntethető vesztegetés. A politikus tagadja az ellene felhozott vádakat, és korábban kijelentette, hogy nem mond le, akkor sem, ha vádat emelnek ellene. Korábbi televíziós beszédében a kormányfő elfogultsággal vádolta meg a nyomozóhatóságokat, és ártatlanságát hangoztatva piszkos nyomozásról beszélt. Szerinte a nyomozási folyamatot az ő és az általa vezetett jobboldali kormány megbuktatásának szándéka vezérelte, és ehhez a sajtó is asszisztált.2016 óta számos, Izraelen belüli bűnügyi nyomozás folyt Netanjahu és a hozzá tartozó közeli politikai szövetségeseihez köthető megvesztegetés, csalás ügyében.2024 novemberében a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Galant korábbi védelmi miniszter ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt