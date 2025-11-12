Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök felmentését kérte a jelenleg is tartó korrupciós perében. Netanjahu ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt emeltek vádat három különálló ügyben, még Trump első ciklusa alatt. Az izraeli kormányfő végig ártatlannak vallotta magát, és ezt fenntartja – írta a CNN.

Trump levelében úgy fogalmaz, tiszteletben tartja az izraeli igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét és követelményeit, de úgy véli, hogy ez egy politikai támadás.

Jichák Hercog államelnök irodája egy közleményben azt írta, hogy „nagyra becsüli” Trumpot, és nagyra értékeli „Izrael iránti rendíthetetlen támogatását, a túszok visszaszolgáltatásában, a Közel-Kelet és Gáza átalakításához, valamint Izrael biztonságának megőrzéséhez nyújtott hatalmas hozzájárulását”, de azt is közölte, hogy „bárki, aki kegyelmet kér, egy folyamatban lévő eljárásban, annak hivatalosan kell benyújtania kérelmét”. Netanjahu a folyamatban lévő pere során nem nyújtott be hivatalos kegyelmi kérelmet.