Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök felmentését kérte a jelenleg is tartó korrupciós perében. Netanjahu ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt emeltek vádat három különálló ügyben, még Trump első ciklusa alatt. Az izraeli kormányfő végig ártatlannak vallotta magát, és ezt fenntartja – írta a CNN.

Trump levelében úgy fogalmaz, tiszteletben tartja az izraeli igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét és követelményeit, de úgy véli, hogy ez egy politikai támadás.

Jichák Hercog államelnök irodája egy közleményben azt írta, hogy „nagyra becsüli” Trumpot, és nagyra értékeli „Izrael iránti rendíthetetlen támogatását, a túszok visszaszolgáltatásában, a Közel-Kelet és Gáza átalakításához, valamint Izrael biztonságának megőrzéséhez nyújtott hatalmas hozzájárulását”, de azt is közölte, hogy „bárki, aki kegyelmet kér, egy folyamatban lévő eljárásban, annak hivatalosan kell benyújtania kérelmét”. Netanjahu a folyamatban lévő pere során nem nyújtott be hivatalos kegyelmi kérelmet.

Az izraeli igazságügyi minisztérium 2019 novemberében jelentette be, hogy a főügyész vádat emel Benjámin Netanjahu akkor még ügyvivő miniszterelnök ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt. Ő volt az első, hivatalban lévő izraeli kormányfő, aki ellen vádat emelnek.A vádak közül a legsúlyosabb az akár 10 év szabadságvesztéssel büntethető vesztegetés. A politikus tagadja az ellene felhozott vádakat, és korábban kijelentette, hogy nem mond le, akkor sem, ha vádat emelnek ellene. Korábbi televíziós beszédében a kormányfő elfogultsággal vádolta meg a nyomozóhatóságokat, és ártatlanságát hangoztatva piszkos nyomozásról beszélt. Szerinte a nyomozási folyamatot az ő és az általa vezetett jobboldali kormány megbuktatásának szándéka vezérelte, és ehhez a sajtó is asszisztált.2016 óta számos, Izraelen belüli bűnügyi nyomozás folyt Netanjahu és a hozzá tartozó közeli politikai szövetségeseihez köthető megvesztegetés, csalás ügyében.2024 novemberében a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Galant korábbi védelmi miniszter ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt