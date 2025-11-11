A BBC hatalmas politikai harcot vív a jövőjéért, a konzervatív politikusok kihasználják a szerkesztési hibát, és elítélik a brit műsorszolgáltatót, míg a liberálisok azt állítják, hogy az intézmény hibás, de érdemes megvédeni. Hétfőn Donald Trump fokozta a nyomást azzal, hogy fenyegető jogi levelet küldött a szervezetnek, és legalább 1 milliárd dolláros kártérítést követel – írta a CNN. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai elnök jogi fenyegetései gyakran semmit sem érnek el, de folyamatban lévő perei vannak a Wall Street Journal, a The New York Times és a Des Moines Register ellen.

Hétfőn Samir Shah, a BBC elnöke bocsánatot kért a 2024 októberében bemutatott dokumentumfilmmel kapcsolatos „hiba” miatt. Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a BBC News hírfőnök vasárnap benyújtotta lemondását, miközben a botrányról szóló hírek elárasztották a brit médiát.

Trump ügyvédje szerint a BBC rágalmazást követett el az amerikai elnökkel szemben

„azzal, hogy szándékosan és megtévesztő módon szerkesztette a dokumentumfilmjét, hogy megpróbáljon beavatkozni az elnökválasztásba”.

Ugyanakkor semmi sem utal arra, hogy a félrevezető szerkesztés politikai indíttatású lett volna. Azt sem lehet hinni, hogy Davie és Turness előre tudtak volna róla – tette hozzá a lap. A CNN által megszerzett levél is rágalmazással vádolja a műsorszolgáltatót, és azt állítja, hogy Trump „súlyos anyagi és hírnévbeli kárt” szenvedett.

A múlt héten a Telegraph birtokába jutott 19 oldalas jelentés szerint a BBC több súlyos szerkesztői hibát követett el, köztük azt, hogy egy 2021. január 6-án elhangzott Donald Trump beszédet úgy vágtak meg, mintha az voltaképpen a Capitolium ostromára buzdította volna a hallgatóságot. A dokumentum Izrael-ellenes elfogultságot és a transzneműséggel kapcsolatos viták következetlen kezelését is kifogásolta.

A választások előtt bemutatott film Donald Trump január 6-i, az Ellipse-en 2021-ben elmondott beszédének különböző részeit vágta meg úgy, mintha Trump azt mondta volna a tömegnek, hogy menjenek a Capitoliumhoz, és erőszakosan lépjenek fel.

„A BBC egy összehangolt, politikailag motivált támadással néz szembe”

– írta John Simpson, a BBC külpolitikai vezetője vasárnap este az X-en. Dicsérte Davie-t és Turness-t, és azt mondta:

„Most igazi harc vár ránk a közszolgálati műsorszolgáltatás védelmében, mert az is veszélyben van.”

Az Egyesült Királyság konzervatív aktivistái régóta tiltakoznak a BBC műsoraiért és szolgáltatásaiért fizetendő licencdíj ellen, amelyet a kormány jelenleg felülvizsgál. Ez pedig lehetőséget kínál a BBC számos kritikusának, hogy változásokat követeljenek – ugyanakkor a BBC új bevételi forrásokat próbál keresni, és átalakulni a digitális kor igényeire.