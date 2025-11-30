Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu hivatalos beadványban fordult Isaac Herzog elnökhöz, amelyben elnöki kegyelmet kér a vele szemben folyó korrupciós per lezárására. A kormányfő indoklása szerint a hosszú ideje tartó bírósági eljárás akadályozza abban, hogy hatékonyan vezesse az országot, és a politikai feszültségeket is csak tovább súlyosbítja.

Az elnöki hivatal megerősítette, hogy megkapták a kérelmet, és a folyamat a szokásos menetrend szerint halad tovább. Ennek része, hogy az igazságügyi minisztérium állásfoglalása és az elnök jogi tanácsadójának véleménye után Herzog dönthet a kegyelem sorsáról.

Netanjahu évekkel ezelőtt keveredett hűtlen kezelés, megvesztegetés és csalás gyanújába. A politikus mindvégig tagadta a vádakat, és továbbra is ártatlannak vallja magát. A mostani kegyelmi kérelem különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel nem tartalmaz sem bocsánatkérést, sem felelősségvállalást, sem politikai visszalépést, ez pedig sok ellenzéki szereplő és jogállamisági szakértő szerint fontos kérdéseket vet fel.

Az ügy hátterében az is szerepet játszik, hogy nemrég Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke levélben szólította fel Herzogot Netanjahu megkegyelmezésére. A levelet az elnöki hivatal átvette és továbbította a megfelelő hivatalos csatornákon.

A döntés komoly politikai következményekkel járhat. Egyesek szerint stabilizálná a belpolitikai helyzetet, mások viszont úgy gondolják, hogy súlyos csapást mérne az izraeli jogállamiságra, ha Netanjahu megkapná a kegyelmet - írja a Reuters.