A Hamász vasárnap megerősítette, hogy egy szombati izraeli légitámadásban megölték a palesztin iszlamista terrorszervezet egyik fő katonai vezetőjét, Raád Száedet – írja az MTI.
Hálil al-Hajja, a Hamász főtárgyalója vasárnap videóüzenetben tudatta, hogy
a Gázában végrehajtott szombati izraeli légicsapás öt halálos áldozatának egyike Raád Száed.
Hálil al-Hajja egyben azzal vádolta Izraelt, hogy megsértette az októberben létrejött tűzszünetet.
A gázai hatóságok szerint az októberi tűzszünet kezdete óta Izrael naponta támadja Gázát, legalább 386 ember halálát okozva, amivel szerinte egyértelműen megszegi a tűzszüneti megállapodást.
A terepjáróban utazó Raád Száed és még négy terrorista mind életét vesztette a légitámadásban.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter szombaton az mondta, hogy a terroristák elleni támadással egy pokolgépes merényletet toroltak meg, amelyben szombat délelőtt két izraeli katona könnyebben megsebesült.
