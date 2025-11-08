Törökország elfogatóparancsokat adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és kormányának magas rangú tisztviselői ellen népirtás gyanújával – írta a The Guardian.
A 37 gyanúsított között van Israel Katz izraeli védelmi miniszter, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Eyal Zamir altábornagy, a hadsereg főparancsnoka – áll az isztambuli ügyészség közleményében, amely nem hozta nyilvánosságra a teljes listát.
Törökország „népirtással és emberiség elleni bűncselekményekkel” vádolta a tisztviselőket, amelyeket Izrael „szisztematikusan” követett el Gázában.
Gideon Saar izraeli külügyminiszter az X-en úgy reagált az elfogatóparancsra: „Izrael határozottan és megvetéssel elutasítja Erdogan zsarnok legújabb PR-fogását.”
Párizs is kétségbe vonta a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Benjamin Netanjahu ellen kiadott elfogatóparancsát, és közölték: az izraeli miniszterelnök náluk immunitást élvezne, ha országukba látogatna. Orbán Viktor pedig még aznap bejelentette Magyarország kilépését az ICC-ből, amikor megérkezett az országba az izraeli kormányfő.
