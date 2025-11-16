Bár hetek óta él a tűzszünet Gázában, a déli területeken még nem ért véget a háború.

Több tucat Hamász-fegyveres, külön sejtekbe szakadva, csapdába esett az izraeli vonalak mögötti földalatti alagutakban.

A becslések szerint mintegy 200 Hamász-fegyveres lehet most a Gázai övezetben, de sem számukról, sem hollétükről nincsenek pontos információk.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök világossá tette, hogy nem áll szándékában egyszerűen hagyni, hogy a Hamász fegyveresei kisétáljanak az alagutakból, és visszatérjenek Gáza Hamász által ellenőrzött részére. A Hamász pedig kijelentette, hogy tagjai soha nem fogják feladni magukat, és átadni a fegyvereiket.

Ez a patthelyzet veszélyt jelent az október 10-én életbe lépett tűzszünetre. Valószínű, hogy ezek a Hamász parancsnokságától és ellenőrzésétől elszakadt elszigetelt sejtek voltak felelősek az izraeli erők elleni közelmúltbeli támadásokért, amelyek tömeges izraeli megtorlást váltottak ki.

A CNN beszámolója szerint igen kényes helyzetben vannak tehát most a közvetítők: olyan megoldást kell találniuk, amely nem borítja fel a tűzszünetet. Nem pusztán taktikai kérdésről van szó, hanem érzékeny diplomáciai ügyről.

A Trump-adminisztráció ebben a kényes helyzetben arra ösztönzi Izraelt, hogy tegyen előrelépést valamilyen életképes megoldás felé. Az amerikai elnök veje, az Egyesült Államok nagykövete, Jared Kushner is felvetette ezt a hét elején Netanjahuval folytatott megbeszélésein.