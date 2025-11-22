Elfoglalta a donyecki régióbeli Zvanivka és a Zaporizzsja megyei Nove Zaporizzsja települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint Nove Zaporizzsja bevételével egy mintegy 14 négyzetkilométer területű, jelentős ukrán védelmi csomópontot vontak ellenőrzésük alá az orosz erők.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben mintegy 250 katonát, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet elveszített.

A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési létesítményeket, egy drónösszeszerelő műhelyt, valamint drón- lőszer- és műszaki raktárakat, két harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 155 repülőgép típusú drónt.