Alapjául szolgálhat az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve, de ennek tartalmát Oroszországgal nem vitatták meg – jelentette ki Vlagyimir Putyin államfő az orosz biztonsági tanács péntek esti tanácskozásán.

Putyin elmondta, hogy az orosz és az amerikai fél már az alaszkai csúcstalálkozó előtt megvitatta Trumpnak az ukrajnai rendezésre vonatkozó békekezdeményezéseit, amelyeken Anchorage után javítottak. Mint mondta,

a konkrét új szövegről Oroszországgal nem tárgyaltak, feltételezése szerint azért nem, mert az Egyesült Államoknak nem sikerült elérnie Ukrajna beleegyezését ehhez.

Beszámolója szerint az Egyesült Államok az ukrajnai rendezésről szóló előzetes megbeszélésen arra kérte Oroszországot, hogy legyen rugalmas, és Moszkva megerősítette, hogy hajlandó erre.

Az orosz vezető hangoztatta:

az ukrán vezetés szövetségeseivel együtt valószínűleg abban az illúzióban ringatja magát, hogy stratégiai vereséget tud mérni Oroszországra.

Arra figyelmeztetett, hogy Kupjanszk város orosz elfoglalásának esete más frontszakaszokon is megismétlődhet, és az orosz hadsereg továbbra is azon lesz, hogy elérje céljait. Mindazonáltal ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország kész a békés rendezésre.

Összességében ez (a háború alakulása) megfelel nekünk, mert a különleges hadművelet céljait fegyveres küzdelemben el tudjuk vele érni. De készek vagyunk béketárgyalásokra is, a problémák békés megoldására, azonban ehhez természetesen a javasolt terv minden részletének érdemi megvitatása szükséges

– mondta Putyin.

Kitért arra, hogy noha Kijev ennek az ellenkezőjét állította, Kupjanszk gyakorlatilag már november 4-re orosz kézre került. Hangot adott azon feltételezésének, hogy az ukrán vezetésnek vagy nincs objektív információja a harctéri helyzetről, vagy képtelen objektív módon értékelni azt.

Zelenszkij drámaian reagált Trump ultimátumára Az amerikai elnök által jegyzett 28 pontos béketervezetre – finoman szólva – nem tudott az ukrán állam vezetője felhőtlen kilátásokat felvázolni, sőt értékelése szerint iszonyúan nehéz válaszút elé érkezett most a népe.

A 28 pontos tervet az Egyesült Államok és Oroszország között titkos tárgyalások sorozata során vitatták meg, ami újra megerősítette azokat a félelmeket, hogy Ukrajnát kihagyják a jövőjéről szóló tárgyalásokból.

A The Telegraph arról is beszámolt, hogy a megállapodás amellett, hogy

Ukrajnát területi átadásra kényszerítené,

a felére csökkentené Kijev hadseregének létszámát,

és megtiltaná a nagy hatótávolságú rakéták birtoklását.

Emellett megakadályozná a külföldi csapatok Ukrajnába telepítését,

megszüntetné az amerikai katonai segítségnyújtást,

megakadályozná a külföldi diplomáciai repülőgépek leszállását az országban.

Az orosz nyelv hivatalos államnyelvvé válna,

az orosz ortodox egyház pedig hivatalos státuszt kapna a megszállt területeken.

Ukrajna tárgyalásokat folytathatna az Egyesült Államokkal és az európai kormányokkal a tűzszünet fenntartásának elősegítése érdekében.

A brit lap beszámolója szerint Kijevben elutasították a tervet, Oroszország pedig tagadta, hogy tudott volna róla.